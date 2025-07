OPERAÇÃO CONJUNTA PRENDE MAIS TRÊS SUSPEITOS DE CÁRCERE PRIVADO CONTRA USUÁRIO DE DROGAS EM GLÓRIA

Uma operação conjunta entre a Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória e o Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) resultou, nesta quinta-feira (10), na prisão de três homens investigados por participação no crime de cárcere privado contra um usuário de drogas, registrado no bairro Cohab, em Glória. O caso ocorreu no último final de semana e um adolescente já havia sido apreendido na última segunda-feira (7).

Segundo o delegado Jorge Eduardo, responsável pela investigação, o grupo criminoso era formado por cinco adultos e um adolescente, que se revezavam na vigilância da vítima, que era constantemente ameaçada. Durante o período em que esteve no cativeiro, os criminosos exigiram dinheiro e se apossaram do relógio, do aparelho celular e de uma motocicleta.

Aproveitando um momento de distração dos criminosos, a vítima conseguiu fugir do local e procurou ajuda na delegacia. Após a denúncia, a Polícia Civil, com o apoio do BPCaatinga, deu início às diligências e recuperou a motocicleta. O adolescente envolvido no crime foi apreendido e encaminhado à delegacia, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Já em continuidade às diligências, as equipes da Delegacia Regional e do BPCaatinga chegaram a mais três envolvidos no crime. Com a identificação deles, a Polícia Civil representou pelos mandados de prisão, que foram cumpridos nesta quinta-feira. Eles serão apresentados em audiência de custódia.

As investigações continuam para identificar e prender os demais envolvidos no crime, e a Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar aos outros dois envolvidos no crime sejam repassadas às autoridades por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Fonte SSP