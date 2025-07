Operação conjunta prende suspeito de tráfico com cerca de 600 pedras de crack em Lagarto

Uma operação conjunta entre a Delegacia Regional de Lagarto e policiais militares do Batalhão de Policiamento de Ações Táticas do Interior (BPATI) resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas no final da tarde desta segunda-feira (7). A ação aconteceu no bairro Jardim Campo Novo, após denúncias anônimas indicarem a venda de entorpecentes na localidade.

Segundo a Polícia Civil, ao chegarem ao endereço indicado, as equipes constataram intensa movimentação de pessoas, característica comum de pontos de venda de drogas. Durante a abordagem a um suspeito no local, foram encontradas aproximadamente 600 pedras de crack prontas para o consumo, 40 porções de maconha e papel alumínio utilizado para embalar os entorpecentes.

De acordo com o delegado Bruno Alcântara, a operação faz parte de um conjunto de ações com o objetivo de combater o tráfico de drogas no município de Lagarto.

O homem detido foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição do Poder Judiciário. As investigações seguem em andamento.

Fonte e foto SSP