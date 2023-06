Operação Corujão garante ônibus nas madrugadas. Veja as linhas

Tem forró, tem comida típica, tem animação e transporte público nas madrugadas para levar com segurança quem dança até o amanhecer ou aqueles que trabalham no Arraiá do Povo. De terça-feira a domingo a capital sergipana tem ônibus nas madrugadas, com a Operação Corujão, que vai até o dia 1º de julho, para atender o público no Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, evento realizado pelo Governo de Sergipe. A ação tem a parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp).

Segundo o Setransp, o objetivo é dar acesso direto às pessoas aos bairros sem precisar passar pelos terminais de ônibus, inclusive os terminais estarão fechados a partir das 23h30. Lauriana Leite veio do Robalo, na zona de expansão da capital, e usou o transporte público junto com uma amiga para chegar até a festa. Para ela, é importante que haja essa disponibilidade. “Porque é mais econômico para o bolso”, dispara. Mesmo sendo sua quarta noite de forró, ela só soube do Corujão nesta quinta. “Eu estava tendo mais despesa para voltar de aplicativo, mas agora vou esperar esse ônibus, economizar e vir mais vezes para o Arraiá”, declarou.

O agente comercial Adelson Freire, de segunda a sexta-feira, de 19h às 22h, fica em frente ao ponto de ônibus comercializando cartões de bilhetagem eletrônica do cartão Mais Aracaju pré pago. Ele comenta que o movimento é bom e tem aumentado nos últimos dias. “Todas as noites tem venda. Em média dez pessoas fazem recarga ou adquirem o cartão. Com o Arraiá do Povo, o movimento cresceu”, explica.

Linhas e horários

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), foram disponibilizadas algumas linhas alternativas que farão o seguinte percurso da Orla de Atalaia:

Terça, quarta, quinta e domingo, das 23h às 1h40:

Augusto Franco/ Unit Farolândia/ Orlando Dantas e Santa Maria –

23h/ 0h/ 01h

Mosqueiro e Aruana –

23h10/ 0h10/ 01h10

Eduardo Gomes e Tijuquinha via Tancredo Neves –

23h20/ 0h20/ 01h20

Conjunto João Alves/ Fernando Collor / Marcos Freire III /via Santos Dumont e Lamarão –

23h30/ 0h30/ 01h30

Marcos Freire II/Piabeta e Albano Franco via Beira Mar e Porto Dantas –

23h40/ 0h40/ 01h40

Sexta e sábado, das 23h às 3h20:

Augusto Franco/ Unit Farolândia/ Orlando Dantas e Santa Maria –

23h/ 0h/ 01h/ 2h/ 2h55

Mosqueiro e Aruana –

23h10/ 0h10/ 01h10/ 2h10/ 3h

Eduardo Gomes e Tijuquinha via Tancredo Neves –

23h20/ 0h20/ 01h20/ 2h20/ 3h05

Conjunto João Alves/ Fernando Collor / Marcos Freire III /via Santos Dumont e Lamarão –

23h30/ 0h30/ 01h30/ 2h30/ 3h10

Marcos Freire II/Piabeta e Albano Franco via Beira Mar e Porto Dantas –

23h40/ 0h40/ 01h40/ 2h40/ 3h15

País do forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e Eneva e apoio da Energisa e MOB.

Foto: Arthuro Paganini