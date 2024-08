PC cumpre mandado de prisão em investigação sobre uso excessivo de herbicidas

A Delegacia de Repressão a Crimes Rurais e Abigeato (Dercra), com apoio operacional da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), deflagrou a Operação Venom, que cumpriu mandados de busca e apreensão nas cidades de Ribeirópolis e Moita Bonita e mandado de prisão na zona rural de Malhador. A investigação ocorreu em torno do uso excessivo de herbicidas com riscos de danos à saúde da população e morte de animais. A operação ocorreu nessa quarta-feira, 28, e foi divulgada nesta quinta-feira, 29.

Segundo o delegado da Dercra, Fernando Melo, a operação é a primeira realizada em Sergipe fundamentada no Novo Marco Regulatório de Agrotóxicos no Brasil. “A operação teve como alvos produtores e lojistas que realizavam o comércio e a utilização de agrotóxicos no interior do estado em total desacordo com a legislação”, contextualizou o delegado Fernando Melo.

A investigação foi iniciada a partir de denúncias de moradores da cidade de Ribeirópolis, encaminhadas ao Ministério Público. “As denúncias comunicaram o uso excessivo de herbicidas em uma área de cultivo muito próxima a residências, afetando a qualidade de vida dos vizinhos que, em razão do uso abusivo de agrotóxicos, apresentavam quadros constantes de alergias, mal-estar e doenças respiratórias”, revelou o delegado.

No curso do inquérito, foi confirmado o uso totalmente irregular de produtos de alta toxicidade. “Inclusive através de relatórios técnicos fornecidos pela Emdagro, que também vistoriou a unidade denunciada, confirmando o risco de severo dano ambiental na localidade”, evidenciou o delegado.

Como elementos que ensejaram a decretação da prisão do principal responsável pela prática agrícola irregular estão a névoa tóxica gerada na vizinhança, a denúncia de doenças causadas pela atividade agrícola em desacordo com a legislação e até mesmo a morte constante de aves.

Além da prisão, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em locais de comercialização de agrotóxicos, e os envolvidos serão investigados pela venda clandestina desse tipo de produto.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias de práticas ilegais que possam colocar em risco a saúde da população sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP