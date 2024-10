Operações da Polícia Civil resultam em mais de 30 prisões no fim de semana no interior de Sergipe

Durante o último fim de semana, a Polícia Civil deflagrou diversas operações no interior sergipano objetivando o reforço do combate à criminalidade em Sergipe.

Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de prisão preventiva e 20 decisões judiciais de busca e apreensão. Também ocorreram 15 prisões em flagrante. Drogas e armas também foram apreendidas. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 1º

De acordo com o coordenador operacional das delegacias do interior, delegado Fábio Pereira, as operações estiveram direcionadas no combate aos crimes de tráfico de drogas e homicídios, em cidades como Porto da Folha, Tobias Barreto, Nossa Senhora das Dores, Maruim e Carmópolis.

“Somente em Porto da Folha, foram cumpridas 13 buscas em Tobias Barreto, tivemos três prisões em flagrante e duas preventivas. Em Nossa Senhora das Dores, tivemos apreensão de drogas e prisão de traficantes. Em Maruim, a prisão de dois homicidas. Em Carmópolis, prisão em flagrante por tráfico de drogas”, especificou Fábio Pereira.

Ainda conforme Fábio Pereira, as operações tiveram como objetivo manter baixos os índices de criminalidade no interior de Sergipe. “Coibindo a prática de crimes graves e focando, a partir de agora, no período pré-eleitoral, nos crimes eleitorais”, evidenciou.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. As informações podem contribuir com apurações policiais e elucidação de crimes em todo o território sergipano. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP