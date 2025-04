Organizador  do Carro Quebrado entrega placa de agradecimento ao comandante da PM

O organizador do Carro Quebrado do carnaval 2015, Júnior Pinheiro, esteve nesta quinta-feira (10), na sede do comando da Polícia Militar de Sergipe e entregou uma placa de agradecimento ao comandante geral, coronel Alexandro Ribeiro de Souza.

Junior Pinheiro disse “que a segurança foi destaque no Carro Quebrado 2025, isso todo mundo já sabe!”.

Assim como foi notória a tranquilidade dos foliões durante todo o evento, e teve resultado direto do importante apoio da Polícia Militar de Sergipe, que atuou de forma preventiva e eficaz ao longo da festa.

“A organização do Carro Quebrado agradece à Polícia Militar por contribuir para uma edição segura, pacífica e inesquecível”, disse Pinheiro.