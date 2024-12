Orquestra Jovem de Sergipe ganha sede própria no bairro Santa Maria 

O momento foi marcado pelo lançamento da Campanha 2025 do Banese, inspirada nas histórias de transformação social da Orquestra Jovem

Um espaço que cria identidade, que propõe liberdade e que possibilita ainda mais aprendizados e qualidade musical. Esses são alguns dos frutos a serem colhidos pela Orquestra Jovem de Sergipe com a inauguração de sua sede própria no Bairro Santa Maria, nesta quarta, dia 11. O prédio foi entregue ao projeto juntamente com o lançamento da campanha de fim de ano do Banese que homenageia a Orquestra Jovem, e que também lhe oferece um espaço, contudo, sem fronteiras.

Intitulada ‘Banese Tocando no Coração da Gente’, a campanha publicitária será veiculada em diversas mídias, alcançando todos os municípios sergipanos e além-fronteiras. A mensagem é inspirada na orquestra que há uma década se consolida como patrimônio do povo sergipano e cujo maior legado é a transformação de vidas através da música.

Nesses mais de 10 anos de existência, a Orquestra Jovem construiu um repertório de momentos especiais, e a inauguração de sua sede é mais um acontecimento marcante, como destaca o maestro Márcio Bonifácio. “A sede própria reforça nossa identidade no bairro Santa Maria. Além disso, teremos mais liberdade para desempenhar nossas atividades. Sem falar na adequação acústica que nos proporcionará um salto em qualidade e aprendizado”. Em relação à campanha de fim de ano, o maestro acrescenta: “Agradecemos ao Banese pela confiança depositada na Orquestra Jovem, não só investindo na sede e nas ações do projeto, mas nos colocando como protagonistas de sua campanha. Significa valorização do nosso trabalho, maior alcance entre os sergipanos e consolidação no cenário musical sergipano e nacional”, celebra.

A aluna de Oboé, Hilana Alves, que tem a sua história contada na campanha, também comemora os últimos acontecimentos no projeto. “A expectativa para essa nova sede é muito alta. Estou no projeto desde o início do naipe de sopros e esse ano está sendo muito especial. Estamos realizados com a campanha de fim de ano do Banese. A nossa história alcançará todos os municípios de Sergipe e trará ainda mais benefícios para o projeto”.

Durante o evento, o diretor-superintendente do Instituto Banese, Ezio Déda, fez referência à jornada percorrida pelo projeto, reafirmou a importância da conquista de uma sede própria e agradeceu aos parceiros. “São dez anos de desafios e resiliência para chegarmos a essa conquista tão relevante. Mas não estivemos só. A sensibilidade do Grupo Banese, do Governo do Estado e dos nossos patrocinadores e apoiadores são fundamentais nessa caminhada. O Instituto Banese agradece a cada um. Preciso recordar o dia em que um pai de aluno declarou que entrega para a Orquestra o que ele tem de mais valioso. E sem dúvida, é isso que nos motiva”, afirma.

A realização da Orquestra Jovem conta com a parceria imprescindível do Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (SEASIC). A secretária Érica Mitidieri marcou presença no evento, levando palavras de incentivo ao projeto e agradecendo a todos que depositam confiança na iniciativa. “Oferecer oportunidades é o nosso papel diante da sociedade. E o Instituto Banese, através da Orquestra Jovem, consegue captar os talentos dessas crianças e adolescentes. Sem dúvida, o trabalho desenvolvido pelo projeto fortalece e empodera as capacidades e os talentos desses meninos e meninas. É muito gratificante ver o quanto o conhecimento, o aprendizado musical e a arte como um todo transformam essas crianças em verdadeiros artistas”, registra Érica.

A simbologia da campanha

Criada para tocar o coração da gente sergipana, a campanha 2025 do Banese traz histórias reais de meninos e meninas que encontraram na música a inspiração para transformarem suas vidas. O impacto social na vida de centenas de meninos e meninas, de suas famílias e da comunidade é contada de forma poética e emocionante.

O presidente do Banese, Marco Antônio Queiroz, registra a simbologia que existe na inauguração da sede da orquestra e no lançamento da campanha, para o Banese e para a sociedade. “Com essas entregas, o Banese devolve para a sociedade o que a sociedade faz pelo banco dos sergipanos. E nesse final de ano entregamos a um dos bairros mais populosos de Aracaju a sede oficial da Orquestra Jovem, para que nela, através da música, a comunidade do Santa Maria vivencie ainda mais mudanças na vida de suas crianças e adolescentes. A nossa campanha de fim de ano retrata essas transformações com a emoção que elas refletem no dia a dia”.

Durante o evento, o superintendente Ezio Déda fez a entrega simbólica dos kits da campanha ao Presidente do Banese, Marco Antônio Queiroz; à Secretária de Assistência Social, Érica Mitidieri; aos patrocinadores Energisa e Construtor de Vendas CVCRM; ao maestro Marcio Bonifácio e à aluna Hadassa Tavares.

A orquestra

A Orquestra Jovem de Sergipe é um projeto social realizado pelo Instituto Banese e Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, com o patrocínio das empresas Energisa e Santander, através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, do Banese Card e do Construtor de Vendas CVCRM, com recurso de fomento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da Prefeitura Municipal de Aracaju, e com o apoio do Instituto Marcelo Déda e da Digital Fiber.

O projeto tem como principal objetivo proporcionar a 260 crianças e adolescentes, de 07 a 18 anos, dos bairros Santa Maria e 17 de março, a iniciação e o aprimoramento musical por meio do estudo de instrumentos de cordas, sopros, percussão, canto coral e musicalização, promovendo um encontro com a música clássica e abrindo portas para a profissionalização.

A orquestra coleciona em seu currículo apresentações com artistas renomados de Sergipe e nacionais como: Vanessa da Mata, Erasmo Carlos, João Ventura, Saulinho Ferreira e Orquestra Sinfônica de Sergipe. Os jovens músicos já se apresentaram em diferentes lugares na capital e no interior do Estado.

Foto Instituto Banese