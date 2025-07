Orquestra Sinfônica de SE abre processo seletivo para músico profissional

A Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse), vinculada à Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), está com inscrições abertas para a seleção de um Regente de Coro/Pianista. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 18 de agosto, exclusivamente por meio de formulário on-line.

O processo seletivo será realizado em duas etapas. Na primeira, os interessados devem se inscrever por meio do formulário on-line disponível no site da Funcap. No mesmo endereço, é possível acessar as orientações completas sobre o processo, incluindo os requisitos para participação e os materiais exigidos.

Já a segunda etapa consiste na avaliação dos candidatos a partir de vídeos de performance e análise curricular, seguida por uma entrevista on-line em data a ser agendada. Os vídeos devem conter trechos de regência coral e execução pianística de obras específicas, e devem ser enviados até o dia 18 de agosto, por meio de link não listado na plataforma YouTube.

“O regente do Coro da Orsse deve ser um dos propulsores do Canto Coral no Estado de Sergipe. Trata-se do principal Coro de nosso estado, formado por coralistas amadores, mas bastante experientes na formação e na performance com a Orsse. O profissional que ocupará este cargo deverá ser um músico de excelência, capaz de dirigir artisticamente o coro e performar algumas partes de piano junto à orquestra, de considerável complexidade”, detalhou o diretor artístico e maestro da Orsse, Guilherme Mannis.

A preparadora vocal Verônica Santos destacou a importância do papel do regente do Coro da Orsse como elo essencial entre o grupo e a orquestra. Para Verônica, esse profissional multiespecializado é quem viabiliza a integração entre as vozes e a grande diversidade de instrumentos presentes nos concertos. “O regente do coro é uma peça fundamental para desenvolver o trabalho que o coro fará com a Orsse. Durante 20 anos, nós pudemos fazer esses repertórios de alta complexidade graças a este elo que une o coro à orquestra”.

Dúvidas sobre o processo seletivo devem ser encaminhadas para o e-mail orsse@funcap.se.gov.br.

Foto: Julia Rodrigues