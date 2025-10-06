Orquestra Sinfônica de Sergipe encanta crianças com o CineOrquestra Kids

Na manhã deste domingo, 5, o Teatro Tobias Barreto foi palco de uma apresentação especial da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse): o CineOrquestra Kids, concerto que integrou o calendário da orquestra em comemoração ao Dia das Crianças. Sob a regência de Guilherme Mannis, o espetáculo contou com a participação dos cantores Aline Araújo (mezzo-soprano) e Jackson Trindade (tenor), além do Coro Infantil da Orquestra Jovem de Sergipe. A Orsse é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

O programa trouxe ao público as trilhas sonoras de grandes clássicos infantis, incluindo ‘Aladdin’, ‘Princesas da Disney’, ‘Chapolin’, ‘Chaves’, ‘Como Treinar o Seu Dragão’, ‘Wicked’, ‘Frozen’, ‘A Pequena Sereia’ e ‘Sítio do Picapau Amarelo’. A combinação de arranjos sinfônicos com vozes solistas e do coro infantil proporcionou uma experiência musical completa e envolvente para todas as idades.

Para o diretor artístico e regente titular da Orsse, Guilherme Mannis, o concerto foi mais uma prova do alcance e da força da orquestra. “Vivemos hoje um momento especial, com o Teatro Tobias Barreto absolutamente cheio para prestigiar sucessos da Disney, clássicos e arranjos de K-pop, que encantam as crianças. É gratificante ver esse público se aproximando do universo sinfônico, descobrindo os timbres e instrumentos”, destacou.

O regente da Orquestra Jovem de Sergipe, Márcio Bonifácio, destacou a alegria em participar do concerto. “Estamos muito felizes com essa apresentação, que trouxe nossos jovens ao palco junto ao coral da orquestra. Foi uma experiência especial e a resposta imediata do público mostrou o quanto esse momento foi significativo para todos nós”, afirmou.

Já o apresentador do espetáculo e contrabaixista da Orsse, Jair Maciel, ressaltou o sucesso da iniciativa em um novo horário. “Foi uma experiência diferente, mas muito positiva. Os ingressos esgotaram três dias antes e tivemos um público maravilhoso, com muitos jovens e crianças, além da participação especial do coral da Orquestra Jovem de Sergipe”, afirmou.

Encantamento geral

O Teatro Tobias Barreto ficou lotado e a plateia participou ativamente do concerto, aplaudindo com entusiasmo cada apresentação. O evento despertou encantamento tanto nas crianças quanto nos adultos presentes, que se mostraram fascinados pela forma como a Orsse traduz em música as trilhas sonoras que marcaram diferentes gerações.

O casal Bruna e Samuel Barreto levou a filha Anadalice, de 10 anos, para acompanhar a programação especial no Teatro Tobias Barreto. Bruna destacou a relevância da experiência cultural para a filha. “É muito importante que ela tenha esse contato com a cultura. A orquestra é muito rica em conhecimento musical e, como ela gosta bastante, aproveitamos essa oportunidade. E hoje, por ser um tema voltado para o público infantil, ficou ainda mais acessível para que ela compreenda esse universo”, ressaltou Bruna.

Anadalice não escondeu a alegria de assistir ao CineOrquestra Kids e destacou sua parte favorita. “A música de Lilo & Stitch foi a que mais me emocionou. Eu adorei poder ouvir aqui no teatro, foi muito especial”, contou. Os irmãos Benício e Valentina de Alcântara, de 8 e 10 anos, também participaram do concerto e falaram sobre a alegria de viver essa experiência no Teatro Tobias Barreto. Benício destacou a empolgação com o espetáculo. “Foi incrível ver tantas músicas que eu já conhecia tocadas pela orquestra, parecia até cena de filme”, disse.

Valentina também ressaltou a emoção de acompanhar a apresentação de perto. “Eu achei tudo muito lindo, parecia que a gente estava dentro das histórias. Quero voltar em outros concertos da Orsse”, contou animada. Para a médica Sheila Ferreira, que levou os filhos Alicia, de 7 anos, e Felipe, de 4, a experiência foi especial para toda a família. Segundo ela, a proposta da Orsse torna a música mais atrativa para o público infantil. “É maravilhoso ter essa oportunidade, porque hoje em dia é difícil manter as crianças quietas assistindo a um espetáculo de música. Quando entram os personagens, tudo muda: eles interagem, prestam atenção e se encantam ainda mais”, afirmou.

Quem também marcou presença foi Stéfanie Carla, que levou as filhas Bella, de 3 anos, e Giovanna, de 7, para aproveitar a programação em comemoração ao Mês da Criança. A mãe destacou que as meninas são apaixonadas pelas princesas e estavam ansiosas para o concerto. “É fundamental incentivar a cultura desde cedo, e a Orsse nos permite aproximar a arte do público infantil de forma lúdica e encantadora”, disse. Giovanna não escondeu a empolgação. “Eu amei estar aqui, foi muito divertido. Eu adoro as princesas e fiquei muito feliz de ver tudo isso no teatro”, contou.

