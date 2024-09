Os moradores do Recanto da Paz celebram um sonho, diz Sargento Byron

”Os moradores do Recanto da Paz celebram um sonho, direitos sociais e a esperança de dias cada vez melhores”, reforça Sargento Byron com a entrega da obra de urbanização da comunidade

Um discurso emotivo e repleto de sorrisos e agradecimento. Foi assim a fala do vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) nesta terça-feira, 17, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) sobre a entrega da obra de urbanização da comunidade do Recanto da Paz, localizada no Aeroporto.

“Lembro com detalhes quando, em 2021, a gestão municipal e o governo federal anunciaram a urbanização do Recanto da Paz. Iniciei o meu mandato trazendo esta pauta para os Poderes Executivo e Legislativo , e alcançamos à sua realização. Uma obra grandiosa, que quebrou padrões, transformando uma sociedade antes mesmo das execuções, pois a gente lutou muito para que a população participasse sempre das reuniões, intervenções e decisões a cada etapa deste processo. Quanta alegria foi receber as mensagens , vídeos e testemunhos no dia de ontem, até hoje, comprovando que um trabalho em conjunto traz frutos para todos”, reforçou o vereador.

A obra estruturante do Recanto da Paz já marca a história de Aracaju, representanto 629 famílias que residem na localidade e que, por anos, enfrentaram a falta de infraestrutura e políticas públicas sociais, como pontuou a moradora Maria Alonsa: “são mais de 60 anos morando no Recanto da Paz, antiga Malvinas. Já vi de tudo aqui. Sempre um lugar abandonado, com lama, vielas, ruas sem calçamento, nem acesso à água. Nossas crianças não tinham um espaço para brincarem com segurança. Hoje temos até uma praça! Dá vontade de chorar, como eu falei a Byron, que é mais do que um vereador, é um amigo para a gente”.

Para o vereador Sargento Byron, a alegria dos moradores representa o dever cumprido. “A cada imagem que eu recebo , comprovo que cumprimos com o que nos comprometemos. Um caminho longo e difícil, mas que, jamais, pensamos em desistir. Hoje, os moradores do Recanto da Paz celebram um sonho, direitos sociais e a esperança de dias cada vez melhores. Está tudo muito lindo! Parabenizo o prefeito Edvaldo Nogueira e toda a sua equipe pelo trabalho realizado. Mas, em especial, parabenizo os moradores do Recanto do Paz, esta conquista é de vocês e para vocês ! A transformação do Recanto foi além das ruas, alcançou a casa de vocês, onde lutamos para que não houvesse prejuízos, nem desapropriações, garantindo condições urbanísticas e sanitárias. Obrigado pela confiança e por me permitirem representá-los nesta trajetória. Agora, seguiremos ansiosos pelas próximas etapas para a escritura dessas casas”, reforçou o parlamentar.

A obra que se configura como uma transformação na paisagem urbana e social da comunidade, contou com o investimento de R$ 19,1 milhões, contemplando a pavimentação de 25 ruas, sendo oito delas em asfalto e as outras 17 em blocos de concreto intertravado, infraestrutura de drenagem pluvial e esgotamento sanitário com estação de tratamento, construção de passeios, meios-fios e a instalação de sinalização viária. O projeto ainda traz para a população, uma praça equipada com aparelhos de ginástica, quadra, quiosque, parque infantil e paisagismo, além de iluminação em LED, aspectos que conquistaram as crianças que já conhecem uma nova realidade, priorizando os valores da infância .

“Está tudo muito diferente. A gente andava e brincava com os pés na lama, pegando até micose. Agora eu posso brincar em uma praça, sem me sujar e adoecer. Isso é muito bom. É muito feliz!”, confessou Isadora Xavier de Oliveira, de 12 anos .