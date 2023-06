“Os postos de saúde continuam sem Neuropediatras e os autistas estão sofrendo” diz Cícero

Durante sessão na Câmara Municipal, o vereador Cícero do Santa Maria, sempre atento às demandas e solicitações que envolvem os autistas e seus familiares, voltou a cobrar da secretaria municipal de saúde, presença de Neuropediatras a disposição da rede.

Segundo o parlamentar, mães e pais, o reclamam diariamente sobre a falta de êxito para o atendimento aos seus filhos.

“Tenho recebido inúmeras reclamações, sobre este atendimento. É uma especialidade que presta um atendimento fundamental para os autistas, e que infelizmente não se consegue marcar uma consulta nos postos de Aracaju”, afirmou o vereador.

Cícero apelou para que a secretária waneska Baborsa olhe com mais atenção para esta causa, pois segundo ele, muitas família estão sofrendo e precisando do atendimento com urgência.

Assessoria