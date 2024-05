Outback lança Epic Trio, uma releitura dos itens queridinhos do restaurante

Chamado Epic Trio, menu traz versões diferentonas e repletas de sabor dos itens mais amados pelos clientes da marca

Todo bom filme precisa de um trio icônico de personagens para conquistar o coração dos fãs. Por isso, o Outback Steakhouse apresenta o seu próprio enredo de sucesso que promete uma experiência digna de Hollywood. Neste lançamento disponível por tempo limitado em todos os restaurantes da marca, seus clássicos passam por mais um processo de inovação: a Bloomin’ Onion vira uma torre ousada, com uma cobertura de fritas e camarões; a icônica costela ao barbecue ganha cobertura de Catupiry® Original; e a querida sobremesa Thunder vem arrebatada com KitKat® e marshmallow. Juntas, elas foram um verdadeiro “Epic Trio”.

O novo menu

Dentre as novidades, está a incomparável Bloomin Tower, uma nova versão da clássica cebola dourada e crocante do Outback, recheada com fritas cobertas com fonduta de queijo, finalizada com camarões empanados e temperados com o molho Billa Ranch (combinação dos clássicos molhos Billabong e Ranch da casa), com o molho Bloom Ranch como acompanhamento.

Para levar o cliente a uma experiência única, o restaurante apresenta a nova Ribs Catupiry®, a tradicional Ribs do Outback que promete conquistar o público com sua versão coberta com uma camada de Catupiry® Original gratinado com queijo parmesão e finalizado com bacon crocante e cebolinha fresca, servida com picles de cebola roxa com maçã e acompanhamento à escolha do cliente.

Encerrando a jornada de sabores, O Outback apresenta a sobremesa que roubará a cena: o KitKat® Thunder & S’mores, um brookie (brownie de chocolate com noz pecan feito com cookie Outback) coberto com pasta de KitKat®, marshmallows gratinados, sorvete sabor baunilha e finalizado com chocolate KitKat® e um mousse com seu sabor inconfundível, além de calda de chocolate.

A Ribs Catupiry® também pode ser adquirida por meio do serviço de delivery da marca. A Bloomin’ Tower e o KitKat® Thunder & S’mores estão disponíveis exclusivamente nos restaurantes físicos. As novidades já estão disponíveis na unidade do Outback Aracaju, localizado no RioMar Shopping e em todas as unidades no Brasil por tempo limitado.

“O Outback está na vanguarda da inovação no Brasil há 27 anos e sempre criando produtos que caem no gosto do brasileiro”, comenta Raquel Paternesi, diretora sênior de Marketing da Bloomin’ Brands, grupo detentor do Outback no Brasil. “As releituras brincam muito com sabores e texturas, transportando o consumidor para uma experiência saborosa, mas também cheia de criatividade e espírito aventureiro”, completa.

Foto: Arquivo Outback

Lotti+Caldas Comunicação