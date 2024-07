Outback lança novo burger exclusivo acompanhado com Ruffles sabor costela barbecue

Vivendo uma nova onda, marcas inovam em parceria inédita entre o carro-chefe do restaurante e o snack líder no mercado de batatas chips no país

Em uma combinação perfeita, o Outback e Ruffles se uniram para apresentar uma versão exclusiva de batata chips com o icônico sabor da Ribs on The Barbie. Agora, as marcas acabam de lançar um generoso burger de 200g, servido no pão tipo brioche, coberto com o exclusivo molho sabor Cheese Sauce, picles de cebola roxa, gratinado de queijos derretidos, um toque especial de sriracha cheese e a crocância de Ruffles sabor Ribs On The Barbie, que chega como acompanhamento no novo prato. A novidade promete conquistar paladares com uma combinação inusitada de sabores. O novo hambúrguer está disponível por tempo limitado no Outback Aracaju, localizado no piso L1 do RioMar Shopping.

“Somos referência em inovação e estamos sempre buscando sabores que encantem e surpreendam o nosso público. A nossa tão amada costela já foi apresentada em diversos formatos e combinações nos últimos anos e, dessa vez, a proposta é a de unir o Bold Flavour tão característico da “Ribs On the Barbie” com Ruffles, marca líder em batatas chips, para uma experiência única de sabor”, explica Raquel Paternesi, diretora sênior de Marketing do Outback no Brasil.

A parceria entre essas duas marcas surge do desejo mútuo de oferecer experiências gastronômicas excepcionais, além de cultivar uma conexão autêntica com o público através de irreverência e bom-humor.

“Estamos sempre em busca de inovações não só do portfólio, mas também nos formatos de como consumir o nosso snack. Como nosso posicionamento “Viva essa Onda” já diz, queremos sempre proporcionar novas ondas de consumo aos nossos fãs e, com Ruffles sabor Ribs on the Barbie – Costela Barbecue dentro do hambúrguer, mostramos que o snack pode ser consumido não só como um acompanhamento, mas também na composição de um prato principal, como apresentamos no Ruffles Waves Burger”, comenta Simone Simões, diretora de marketing da PepsiCo Brasil.

Essa estratégia, não apenas amplia os horizontes de distribuição de Ruffles, introduzindo seu snack em um ambiente tão prestigiado quanto o Outback Steakhouse, mas também permite ao restaurante reinventar seu prato mais emblemático para alcançar novos consumidores. “Só em 2023, vendemos mais de 6 mil toneladas de Ribs nas mais diferentes versões. Agora, o novo sabor da batata atendeu as expectativas e já é um sucesso. Com o novo burger, nossa intenção é a de unir todos esses produtos de sucesso numa combinação exclusiva, pra lá de saborosa e por tempo limitado”, completou Raquel.

Consumo também via delivery

Para os clientes que preferem desfrutar dessa novidade em casa, o hambúrguer também estará disponível com a mesma qualidade e sabor via delivery. É importante destacar que, para preservar a integridade dos sabores e texturas, as batatas Ruffles sabor Ribs on The Barbie – Costela Barbecue serão entregues em um recipiente separado, garantindo que cheguem crocantes e perfeitas para consumo. E é o cliente quem finaliza o burger, colocando as batatas como preferir dentro dele!

Sobre o Outback Steakhouse

O Outback Steakhouse possui 171 restaurantes no Brasil e está presente em 69 cidades, 22 estados brasileiros e no Distrito Federal. No mundo está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante no País foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997. Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion, o Outback caiu no gosto do brasileiro pela qualidade e sabor marcante da sua culinária, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes. Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura australiana, como esporte, pontos turísticos, paisagens icônicas, tradições e lazer.

Além disso, a marca oferece uma experiência única, divertida e de altíssimo padrão que, no Brasil, ficou conhecida como #MomentoOutback. A rede Outback Steakhouse pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que ainda conta com as marcas Abbraccio e Aussie.

Foto: Arquivo Outback

Lotti+Caldas Comunicação