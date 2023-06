Outdoor com mensagem do empresário Marcelo Carregosa é alvo de pichação em Simão Dias

Um outdoor do empresário e ex-secretário de Esporte de Simão Dias, Marcelo Carregosa, foi alvo de pichações no município simãodiense na última quinta-feira (29).

O outdoor está instalado na entrada da cidade com mensagem de comemoração referente aos 133 anos de Simão Dias, celebrado no último dia 12 de junho.

Quando soube do ato de vandalismo, o empresário Marcelo Carregosa lamentou o fato e distribuiu nota nas redes sociais.

“Amigos simãodienses, nesta quinta-feira, 29, fui surpreendido com a informação e com a imagem que o ourdoor que está na entrada de Simão Dias, o qual, parabanizo a nossa cidade havia sido alvo sido pichado. Lamento profundamente e pergunto? Que mal eu fiz para receber isso. Entrego tudo a Deus, e peço que isso não volte a se repetir comigo e com nenhuma outra pessoa. Todo e qualquer ato de vandalismo deve ser banido da sociedade. Lamentável!”, destacou na nota.

Da assessoria