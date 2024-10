“Oxente Talks” acontece no próximo sábado dia  26: Confira a programação

O evento de palestras e workshop sobre marketing, comunicação e negócios, “Oxente Talks”, que acontecerá em Aracaju no próximo dia 26 de outubro, chegou nas últimas vagas disponíveis. A edição, que será realizada no Shopping Riomar, contará com sete palestras, quatro workshops, podcast gravado ao vivo, sorteios de brindes, certificado digital e muito mais.

Entre as áreas de conhecimento abordadas, destacam-se o neuromarketing, com o baiano mentor de social media e idealizador do Salvador Summit, Felipe Naumann; educação financeira, com o especialista Danilo Ribeiro; Tráfego pago, com o gestor Alessandro Palm; técnicas de oratória com a profissional Thaís Mendonça; gravação de vídeo com o jornalista Felipe Martins e a social media Isabela Aguiar; marketing digital e redes sociais, com a consultora Cleo França, e gestão de tempo, com a mentora Silmara Rocha.

Além dessas, notabilizam-se, também, o marketing de dados, com o palestrante Kayo Silva; melhorias no LinkedIn, com Vini Monteiro; produção de conteúdo, com Marcelo Efron, e Inteligência Artificial para negócios, com o especialista mentor de social media e agências digitais, Valter Rito.

Os workshops estarão abertos a todos os inscritos no evento, tendo lotação máxima de 30 pessoas por oficina. A entrada para o espaço destinado para o workshop ficará aberta para qualquer pessoa, mas, quando a sala atingir a quantidade de 30 pessoas, nenhum participante a mais poderá acessar. O estacionamento do Shopping Riomar ficará gratuito para os inscritos.

O Oxente Talks é o destino certo para todos que buscam aprofundar seus conhecimentos, explorar tendências e estabelecer conexões. Para mais informações, visite https://oxentesummit.com.br/talks ou fale com 79 98102-1711 via WhatsApp.

Programação:

08 às 08:45h – Credenciamento

08:45 às 09h – Abertura

Workshops

09:00 às 10:30h – Silmara Rocha. Gestão de Tempo

11:00 às 12:30h – Felipe Martins e Isabela Aguiar. Vídeos de qualidade com o celular

14:00 às 15:30h – Thaís Mendonça. Oratória e técnicas na gravação de vídeos

16:30 às 18:30 – Alessandro Galm. Tráfego Pago.

Palestras

09 às 10h – Felipe Naumann. Neuromarketing – Estratégias para transformar LEADS em clientes

10:10 às 11:10h – Cléo França. Domine o Instagram e aumente suas vendas no digital

11:20 às 12:20h – Danilo Ribeiro. Educação Financeira – Pilares do Sucesso

12:20 às 14h – Almoço

14:00 às 15h – Marcelo Efron. Produção de conteúdo – utilize diferentes formatos e linguagens, criando produções que conectam

15:10 às 16:10h – Kayo Silva. Marketing com Dados – faça o mínimo para alcançar o máximo

16:20 às 17:20h – Vini Monteiro. LinkedIn – transforme o seu currículo

17:30 às 18:30h – Valter Rito. Inteligência Artificial para negócios

18:30 às 19:00h – encerramento

Fonte Martins Assessoria Digital e Marketing