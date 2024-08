Oxente Talks chega a Aracaju no próximo dia 26 de outubro

Aracaju sediará, no próximo dia 26 de outubro, mais um importante evento de palestras e workshops com especialistas de diversas áreas do conhecimento profissional: o Oxente Talks. Realizado no Shopping Riomar, a edição contará com sete palestras, quatro workshops, podcast sendo gravado ao vivo, sorteio de brindes, certificado digital e muito mais.

De acordo com o organizador Bruno Nasca, o evento será de grande valia para os participantes. “Após o sucesso do Oxente Summit em março, teremos mais uma edição com a chancela da OXT Negócios. O Oxente Talks proporcionará conteúdos de qualidade através de palestrantes renomados e workshops dinâmicos, onde as pessoas poderão aprender e aprofundar seus conhecimentos. Com certeza esperamos sucesso de público”, destacou.

Entre os confirmados, destacam-se os sergipanos Vini Monteiro, com a palestra “Transformando currículos em Storytelling no Linkedin”; Silmara Rocha com “Gestão de Tempo”; Alessandro Galm, “Tráfego Pago”; Thaís Mendonça, “Oratória e Técnicas para gravação de vídeos”; Danilo Ribeiro, especialista em finanças; Kayo Silva, “Marketing com Dados”; Marcelo Efron, “Criação de Conteúdo – Reelsmaker” e Felipe Martins e Isabela Aguiar, com “Vídeos de qualidade com o celular”.

O pernambucano Valter Rito, mentor de social media e agências digitais, criador da maior comunidade de social media, tráfego pago e inteligência artificial do país e professor de graduação e pós-graduação em várias faculdades do Brasil também participará do evento, com a palestra “Inteligência Artificial para Negócios”. Além dele, a também pernambucana Cleo França, consultora e mentora de marketing digital para empresas de vários segmentos em todo Brasil e Felipe Naumann, baiano mentor de social media e idealizador do Salvador Summit, subirão ao palco com os temas “Domine o Instagram e aumente suas vendas no digital” e “Neuromarketing – Estratégias para transformar leads em clientes”, respectivamente.

Os workshops estarão abertos à todos os inscritos no evento, tendo lotação máxima de 30 pessoas por workshop. A entrada para o espaço destinado para o workshop ficará aberta para qualquer pessoa, mas quando a sala atingir a quantidade de 30 pessoas, nenhum participante a mais poderá acessar o workshop.

O Oxente Talks é o destino certo para todos que buscam aprofundar seus conhecimentos, explorar tendências e estabelecer conexões. Para mais informações, visite https://oxentesummit.com.br/talks ou fale com 79 98102-1711 via WhatsApp.

Martins Assessoria Digital e Marketing