Pacatuba abre o Verão Sergipe 2025 com programação diversidade

O Verão Sergipe 2025 começa neste fim de semana em Pacatuba, no baixo São Francisco. Com programação esportiva durante o dia e shows de artistas sergipanos e nacionais à noite, a segunda edição do festival de verão promovido pelo Governo do Estado promete repetir o sucesso de 2024.

Em Pacatuba, serão duas noites de shows, com atrações muito esperadas, como o sergipano Nadson O Ferinha, na sexta, 24, e o carioca Marcelo Falcão, no sábado, 25, entre outras atrações.

Para o próximo domingo, 26, às 7h, acontece a corrida de 5 quilômetros na Ponta dos Mangues, município de Pacatuba, além do ciclismo de 5 km, banho assistido, competições de beach soccer masculino e a tradicional corrida de barco ‘Canoa de Pano’. Mas, antes disso, no sábado, das 8h às 16h, haverá frescobol, stand up paddle, mesabol, vôlei de praia e competições de beach soccer feminino.

Mais atrações

A programação do Verão Sergipe seguirá por mais cinco finais de semanas, nos municípios de Itaporanga d’Ajuda, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros e Estância.

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio da Energisa.

Confira programação musical:

Palco

Sexta (24/01)

21h – Larissa Costa

23h – Chicabana

1h – Nadson O Ferinha

3h – Vitor Fernandes

Sábado (25/01)

21h – Leonne O Nobre

23h – Luiza Martins

1h – Marcelo Falcão

3h – Tarcísio

Tenda Eletrônica Banese Card:

Sexta (24/01)

20h – DJ Italo

22h30 – DJ Italo

0h30 – DJ Nanny

2h30 – DJ Nanny

Sábado (25/01)

20h – DJ Mathz

22h30 – DJ Mathz

0h30 – DJ JJ

2h30 – DJ JJ

*programação sujeita a alterações sem aviso prévio

Foto: Arthuro Paganini