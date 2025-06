Pacatuba é destaque no Congresso dos Secretários Municipais de Saúde

Pacatuba participou do participou do Congresso dos Secretários Municipais de Saúde de Sergipe (Conasems), realizado entre os dias 15 a 18 de junho, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. O município foi destaque no evento.

Durante o Congresso, o odontólogo Renon Nascimento, que atua na rede municipal de saúde apresentou o projeto “Busca Ativa do Câncer de Boca”, na Mostra Brasil Aqui tem SUS, com objetivo de captar precocemente e prevenir esse tipo de câncer que tem acometido a população, principalmente de homens fumantes e alcoólicos. Um marco que colocou Pacatuba em destaque nacional.

“O Congresso propiciou a troca de experiências, novos conhecimentos e novas estratégias para aprimorar cada vez mais a saúde de nossa população com acesso, equidade, integralidade e universalidade no SUS”, disse a secretária municipal de Saúde, Rosivânia Lemos.

Além da secretária de Saúde e do odontólogo, o Governo Municipal de Pacatuba foi representado pela assessora da Secretaria, Núbia Izidorio, a prefeita Iara Martins e a presidente da Câmara de Vereadores, Rosana Barreto.

O evento reuniu gestores municipais de todo o Brasil, promovendo a troca de experiências, o fortalecimento das políticas públicas e a construção coletiva de estratégias para o aprimoramento do Sistema Único de Saúde (SUS).

A presença da equipe reforça o compromisso com a qualificação da gestão e com a busca por melhorias contínuas na oferta de serviços de Saúde para a população. O intercâmbio com outros municípios e a articulação com entidades estaduais e nacionais são fundamentais para enfrentar os desafios do setor e garantir o direito à Saúde para todos.

“Hoje estou atuando como prefeita de Pacatuba, mas sou enfermeira de formação. Portanto sei dos desafios que nós profissionais enfrentamos em uma hospital público, em uma UBS e como gestora não poderia deixar de participar desse congresso e levar ideias para melhorar a saúde de Pacatuba. Além disso, é um orgulho muito grande ver nosso município se destacando nacionalmente com um brilhante projeto de um talentoso profissional que temos a honra de compor nossa equipe de profissionais da saúde”, disse Iara Martins.

