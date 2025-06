Pacatuba realiza Primeira Conferência dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+

Em um dia histórico, Pacatuba sediou a 1ª Conferência Conjunta dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, realizada nesta terça-feira, 27 de maio. O evento reuniu diversos municípios da região, debateu os direitos da classe e contou com o total apoio da Prefeitura local.

Representantes das cidades de de Amparo do São Francisco, Brejo Grande, Canhoba, Cedro de São João, Malhada dos Bois, Muribeca, Neópolis, Propriá, Santana do São Francisco e Telha estiveram no evento.

A Conferência revisou as proposições das conferências anteriores, propôs a implementação de políticas públicas que combatam a discriminação em Sergipe, avaliou a implementação de um Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBTQIA+, propôs diretrizes para implementação de políticas públicas de combate à discriminação e pobreza e aprovou propostas para a criação do Plano Estadual de Políticas Públicas da classe LGBTQIA+.

“O primeiro avanço foi ter uma prefeitura acolhendo a realização da conferência enquanto cidade sede. Diante do cenário que encontramos no estado para a realização das demais conferências. Segundo avanço foi ter criado uma consciência na região da importância de construir políticas para a população LGBTQIAPN, e construir de forma coletiva, congregando a sociedade civil e o governo”, disse o presidente do Conselho Estadual de Promoção e Cidadania de lésbicas, gays, transexuais e travestis, queers, intersexo, assexuais, pansexuais e não binárias de Sergipe (ConLGBT), Kléber Oliveira.

Para elaborar diretrizes que garantam mais direitos e respeito à classe, a 1ª Conferência Conjunta dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ foi realizada com base em quatro eixos temáticos: o enfrentamento à violência, trabalho digno e geração de renda à população LGBTQIA+, interseccionalidade e internacionalização e institucionalização da Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+.

“A conferência foi um momento histórico de escuta, construção e respeito. Reafirmei, em nome da Secretaria Municipal da Inclusão, nosso compromisso com a dignidade, a equidade e os direitos da população LGBTQIA+. Sabemos que essa luta é contínua, e seguimos firmes ao lado dos movimentos sociais e da comunidade, transformando vozes em ações concretas. Que este seja o início de um novo ciclo de conquistas para uma Pacatuba mais justa, inclusiva e humana”, projetou a secretária municipal de Assistência Social, Leilane Quitério.

“Foi uma honra muito grande para Pacatuba sediar a 1ª Conferência Conjunta dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. Aqui tivemos a oportunidade de debater políticas públicas e propor diretrizes que garantam direitos, respeito e dignidade a essa classe que é historicamente excluída e marginalizada pelo preconceito de parte da sociedade por não aceitar as diferenças. Por isso, quero dizer que a Prefeitura de Pacatuba tem muito orgulho desse movimento de luta e da classe LGBTQIA+ do município e estará sempre do lado dessas pessoas”, destacou a prefeita Iara Martins (PSD).

Texto e foto assessoria