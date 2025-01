Pacatuba realiza a abertura do Verão Sergipe 2025

A cidade de Pacatuba realizou a abertura do Verão Sergipe 2025, nesta sexta-feira (24). Com atrações musicais, uma estrutura que recebeu turistas e visitantes de várias partes de Sergipe, o município se transformou no centro festivo do estado.

A primeira atração que abriu a noite foi Larissa Costa. Em seguida, Chicabana subiu ao palco preparando-o para Nadson, o Ferinha. Depois, Vitor Fernandes teve a honra de encerrar a festa, que ainda terá mais dois dias de muita alegria.

Mas o Verão Sergipe não apenas divertiu as pessoas com shows musicais. Quem participou da festa como comerciante ou vendedor ambulante também tem muito do que se alegrar, pois a economia ficou muito aquecida com o consumo de bebida, comida e a compra de produtos.

“A primeira noite foi muito bacana. É como sempre repito, esses eventos são muito importantes pra nós que temos Food Truck. E o Verão Sergipe 2025 em Pacatuba está legal demais”, disse o empreendedor Dudu Burguer, que veio para o evento em Pacatuba pela segunda vez.

Durante as oito horas de festa, o público estava em sintonia com cada atração que subia ao palco. Mesmo com estilos e ritmos musicais diferentes, as pessoas acompanhavam, seja repetindo a letra da música ou mexendo o corpo.

Um momento marcou a história de Pacatuba e deixou a prefeita Iara Martins (PSD) muito entusiasmada para o segundo dia de festa, em ela espera novamente contar com a alegria do povo para agitar o município.

“Foi um momento muito lindo para o nosso município. O povo de Pacatuba se divertiu, os turistas e os visitantes curtiram o show, os comerciantes venderam seus produtos porque a economia está aquecida antes mesmo da festa começar e é muito importante que todo mundo ganhe seu dinheiro. Foi um evento que abriu muitas oportunidades para muitas pessoas e isso me deixa muito feliz. E, claro, espero que o público compareça novamente no segundo dia de festa com a mesma energia e alegria de hoje”, disse a prefeita.

Programação

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda, Estância, e da Energisa.

Confira a programação musical do Verão Sergipe em Pacatuba para este sábado (25):

21h – Leonne O Nobre

23h – Luiza Martins

1h – Marcelo Falcão

3h – Tarcísio

Da Assessoria