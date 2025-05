Pacatuba realiza Audiência Pública para discutir LDO, LOA e PPA 2026

A Prefeitura de Pacatuba realizou, em parceria com a Câmara Municipal de Pacatuba (CMP), na manhã desta segunda-feira (05), a Audiência Pública para apresentação e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), da Lei Orçamentária Anual (LOA) e do Plano Plurianual (PPA), instrumentos fundamentais para o planejamento e a execução das políticas públicas do município para o exercício de 2026.

Durante o encontro, o diretor técnico da CAT Contabilidade, Valmir Passos, destacou a importância de cada um dos instrumentos. Segundo ele, a LDO, a LOA e o PPA são peças indispensáveis para garantir que os recursos públicos sejam aplicados de forma planejada, transparente e eficiente, respeitando as demandas da população e os objetivos estratégicos da gestão.

O palestrante também explicou que os vereadores desempenham um papel essencial na construção desses instrumentos, participando de três formas: como cidadãos do município, como parlamentares que indicam onde os recursos devem ser aplicados e também por meio da apresentação de emendas ao projeto da LDO encaminhado pelo Executivo para apreciação e aprovação do Legislativo.

A presidente da Câmara Municipal, Rosana Barreto, destacou a relevância histórica do momento: “Nos últimos 25 anos, esta é a primeira vez que Legislativo e Executivo se unem para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias de forma conjunta e em parceria, pensando exclusivamente nos interesses da população de Pacatuba”, afirmou.

A audiência contou com a presença ativa da população pacatubense, além de servidores da Câmara Municipal, vereadores, secretários municipais e da prefeita Iara Martins, que reforçou o compromisso da gestão com a participação popular e a construção coletiva das prioridades do município.

A iniciativa faz parte da política de transparência e harmonia entre os Poderes Legislativo e Executivo e reafirma o compromisso com uma gestão participativa, aberta ao diálogo e atenta às necessidades da comunidade.

TDantas Comunicação AGÊNCIA DE NOTÍCIAS