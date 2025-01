Pacatuba recebe primeira edição do Verão Sergipe 2025

O Município da região do Baixo São Francisco vai ser o palco que vai abrir a primeira edição do Verão Sergipe 2025. Devido ao adiamento da programação da Praia da Caueira, em Itaparanga da D’Ájuda, para o mês de fevereiro, Pacatuba ganha evidência no evento e conta com uma programação recheada de boas atrações, que serão realizadas no povoado Ponta dos Mangues. A administração municipal está preparada para receber o grande público e uma ampla programação artística, cultural e com diversas atividades esportivas.

A cidade já sente os efeitos positivos dessa grande festa, que tem início nesta sexta-feira (24) e vai até o próximo domingo (26). O comércio, por exemplo, já está mais movimentado e a roda da economia já começa a girar mais rápido com o dinheiro circulando no entorno dos preparativos do evento.

“Aqui, na minha loja de calçados, estamos vendendo muita ‘sandália rasteirinha’. Nossa expectativa está muito boa e tenho certeza que o Verão Sergipe vai ser um sucesso aqui em Pacatuba”, projetou a empresária Genicleia Ramos.

Para não deixar a clientela ficar com sede, o empresário Givanildo da Cruz, conhecido como “Ninho”, dono de um depósito de bebidas, já reforçou o estoque para garantir boas vendas, quando o Verão Sergipe 2025 agitar a localidade de Pacatuba nos próximos três dias. “Meu estoque está ok, está chegando mais mercadoria e a nossa expectativa é muito boa. Essa parceria entre o Governo de Sergipe e a Prefeitura é excelente e estamos esperando os turistas chegarem para vendermos bem”, disse o comerciante.

Mas não são somente os comerciantes que estão com boas expectativas para a edição do Verão Sergipe deste ano. A prefeita de Pacatuba, Iara Martins (PSD), também espera que o evento seja para os setores artístico, cultural e esportivo, mas principalmente para a economia. “Em 2024, Pacatuba também recebeu o Verão Sergipe e nós vimos o quanto ele foi um sucesso, com os shows e muita diversão para os turistas que se divertiram muito. Neste ano, esperamos que seja ainda melhor, principalmente para a economia do Município, que fica mais aquecida e todo mundo ganha seu dinheiro, desde o grande empresário, até o vendedor ambulante”, destacou a gestora.

Programação

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card, Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), da Energisa e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda, Estância.

Confira a programação musical do Verão Sergipe em Pacatuba:

Sábado, 25 de janeiro

21h – Leonne O Nobre

23h – Luiza Martins

1h – Marcelo Falcão

3h – Tarcísio

Da Assessoria