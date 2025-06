Pacatuba recebe reunião do Projeto MP de Contas dos Municípios

Nesta sexta-feira (6), Pacatuba recebeu o Projeto MP de Contas dos Municípios. A reunião contou com a participação do Poder Executivo e sociedade civil, em que foram discutidos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), Gestão Ambiental e Primeira Infância.

O objetivo foi conhecer de perto a realidade socioeconômica da Pacatuba e conscientizar a população e o poder público local sobre a atuação do MP de Contas. O evento contou com a participação ativa dos poderes Executivo e Legislativo, sendo fundamental para o sucesso do projeto e fortalecimento das relações institucionais em benefício da comunidade pacatubense.

Além disso, ocorreram palestras sobre os temas discutidos, ou seja, “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, com Marcela Damázio, “Desafios da gestão ambiental pública”, palestra do Dr. Eduardo Côrtes, e “A importância do olhar para a primeira infância”, da palestrante Laís Follador.

“Foi um momento muito enriquecedor para Pacatuba, tivemos palestras esclarecedoras sobre temas importantes para o desenvolvimento da nossa cidade, assim como conhecemos detalhadamente o projeto MP de Contas. Tenho certeza que após essa visita, nosso município vai encontrar novos caminhos para se desenvolver”, destacou a prefeita Iara Martins (PSD).

Em um segundo momento, os membros do MP de Contas visitaram uma Unidade Básica de Saúde (UBS), uma Escola Municipal João Machado e conheceram de perto a realidade de uma comunidade de artesãs. O momento foi oportuno para propor estratégias que melhorem o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM).

Texto e foto assessoria