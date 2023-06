Pacatuba: vereadores aprovam PL que visa contratação para Saúde

Vereadores de Pacatuba aprovam PL e Indicação que visam contratação para Saúde e reforma de unidade escolar

Na Sessão Ordinária dessa terça-feira (06), os vereadores de Pacatuba discutiram e abordaram Proposituras de interesse da comunidade. Entre as proposituras, estiveram uma que visam contratações de profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde e outra, que aborda a reforma de uma escola municipal, situada no povoado do Município. As matérias foram analisadas pelos parlamentares no plenário da Casa Legislativa.

Os vereadores discutiram o Projeto de Lei (PL) nº 09/2023, que dispõe sobre a “alteração do anexo I, da Lei nº 165/ 2013, referente a contratação temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Saúde”. O PL foi colocado em pauta e aprovado por maioria dos membros da Casa Legislativa.

Também durante o dia, foi apresentada a Indicação nº 13/2023, que aborda a reforma da Escola Municipal João Camilo Lemos, que fica situada no povoado Ponta de Areia. A autoria partiu do vereador Alexandre Pereira (PSD) e de acordo com o parlamentar, visa a atender antigo anseio da comunidade, que precisa de uma unidade escolar revitalizada e com melhores acomodações para os professores e alunos. A indicação também teve o apoio dos demais vereadores.

Ainda na sessão, a presidente Leilane Quitério (PSD) abriu espaço para nota de pesar e lamentar a morte Jorge Google, um cidadão pacatubense conhecido e bem quisto pela comunidade. Ao final, o vereador Wolney Quitério (PSD) parabenizou a Procuradoria da Mulher pela iniciativa feita na Casa Legislativa no dia 30 de maio, com ações que vislumbram a participação, autoestima, reconhecimento e respeito da mulher na sociedade.

Texto e foto: Ascom CMP/ Divulgação