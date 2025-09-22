Padre Luciano Burocco terá sua memória celebrada em livro em Salgado-SE

No próximo dia 4 de outubro, a partir das 9h, por ocasião da reinauguração da antiga estação ferroviária de Salgado-SE, os escritores Claudefranklin Monteiro, Edvanio de Jesus, Iuri Ribeiro e Mário Jorge estarão lançando o livro PADRE LUCIANO BUROCCO – O PAI ESPIRITUAL DE SALGADO, pela editora Criação.

A obra reconstrói a trajetória biográfica do padre italiano que fez história na Paróquia Senhor do Bonfim, além de destacar um pouco da história da cidade de Salgado e as obras pastorais do Padre Luciano, que se vivo estivesse estaria celebrando seus 100 anos de nascimento.

PADRE LUCIANO BUROCCO – O PAI ESPIRITUAL DE SALGADO será comercializado ao preço simbólico de R$ 20,00, a fim de angariar recursos para as obras da paróquia, que digam respeito à memória do padre, a exemplo de melhorias estruturais na Casa do Jovem e no Santuário de Camboatá, onde seu corpo se encontra sepultado.

Para a publicação da obra, colaboram o Centro Escolar Modelo, na pessoa de sua proprietária, a professora Maria Augusta, o deputado federal Fábio Reis, a Farma Mais, Neguinho das Moendas e o prefeito Givanildo. E teve o apoio incondicional dos padres Raimundo Aguiar Costa (pároco), Lucas Cruz (vigário) e da diretora do Memorial Padre Luciano, Gilenildes Gama.

Texto e foto assessoria