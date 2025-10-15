Pagamento dos servidores do estado terá início no dia 30 de outubro

O Governo de Sergipe informa que o calendário de pagamento dos servidores do Poder Executivo terá início no dia 30 de outubro. Entre ativos, aposentados e pensionistas, mais de 75 mil pessoas receberão as respectivas remunerações.

A quitação dos salários e benefícios será feita em apenas duas etapas. Na quinta-feira, 30, receberão os aposentados e pensionistas. Já na sexta-feira, 31, será a vez dos servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações receberem seus pagamentos. Os valores serão depositados ao longo dos respectivos dias.

O cumprimento do calendário injetará cerca de R$ 510 milhões na economia sergipana. A ação ajuda a aumentar a circulação de recursos dentro do estado, contribuindo para o desenvolvimento local.

Foto: Erick O’Hara