Pagamento servidores do Poder Executivo terá início no próximo dia 30

O calendário de pagamento dos servidores do Poder Executivo estadual referente ao mês de janeiro terá início no próximo dia 30. Mais de 75 mil pessoas, entre ativos, aposentados e pensionistas, receberão as respectivas remunerações.

No dia 30, receberão os aposentados e pensionistas. Já no dia 31, o pagamento será direcionado para os demais servidores

Todos os que fazem aniversário em janeiro também receberão a primeira parcela do 13º salário. Vale destacar que os valores serão depositados ao longo dos respectivos dias de pagamento.

Com o cumprimento do calendário, serão cerca de R$ 480 milhões injetados na economia sergipana. A ação ajuda a aumentar a circulação de recursos dentro do estado, contribuindo para o desenvolvimento local.

Foto: Arthuro Paganini