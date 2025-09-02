Pai André é o próximo bairro a receber ‘A Pref Cuidando de Você’, em Socorro

A ação acontecerá na Escola Municipal Apulcro Mota, localizada na rua Carlos Menezes, 371, das 8h às 12h

‘A Pref Cuidando de Você’ chega, no sábado, dia 6, a mais um bairro de Nossa Senhora do Socorro para receber diversos benefícios durante uma manhã inteira. A iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Família, da Inclusão e da Assistência Social (Semfas), volta sua atenção para o bairro Pai André para o atendimento da população, com a oferta de serviços socioassistenciais, bem como cadastro e atualização do Bolsa Família, atendimento psicossocial, atividades de lazer, atendimento jurídico, além de serviços de saúde, como exames de lâmina, vacinação, teste rápidos, entre outros.

A ação deste mês terá de volta a emissão da Carteira Nacional de Identificação (CIN), emissão de atestado de antecedentes criminais acontecerá na Escola Municipal Apulcro Mota, localizada na rua Carlos Menezes, 371, das 8h às 12h. A ação visa atender diretamente aqueles que enfrentam dificuldades de acesso aos serviços públicos, levando cuidados essenciais para as famílias em situação de vulnerabilidade.

Na ocasião também haverá profissionais técnicos do Centro de Referência e Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado (Creas) para auxiliar no cadastro e atualização do CadÚnico e Bolsa Família. Além da oferta de atendimento psicossocial e jurídico. O Procon municipal também estará presente, bem como o gabinete itinerante. Na saúde, haverá testes rápidos, aferição de glicemia, pressão arterial, atualização da caderneta de vacinas, exames de lâmina, entre outros.

Durante a ação, terá atividades físicas, com a academia da cidade, vacinação de animais e atendimento veterinário, corte de cabelo masculino e feminino, design de sobrancelhas, massagens terapêuticas, esmaltação, atividades de lazer, jogos educativos, pintura facial para crianças, distribuição de mudas, confecção de currículos, orientação de como se comportar durante entrevistas, recebimento de currículos para intermediação para o mercado do trabalho e muito mais.

Fonte: Assessoria de Comunicação