PAINÉIS INTERATIVOS DO OBSERVATÓRIO DE SERGIPE FORNECEM OS DADOS ANALISADOS SOBRE O ESTADO

Você sabia que é possível acessar de forma simples e intuitiva os painéis interativos produzidos pelo Observatório de Sergipe? Neles, é possível obter informações importantes acerca de temáticas relacionadas aos dados gerais do estado de Sergipe, abrangendo análises sobre mercado de trabalho, agricultura, censo demográfico e contas municipais, a partir de estatísticas, estudos socioeconômicos e levantamento geográficos.

Vinculado à Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), o Observatório de Sergipe dispõe, em seu site, os painéis sobre o censo demográfico da população indígena de Sergipe, de 2022; o censo demográfico da população quilombola de Sergipe, de 2022; o censo demográfico da população por faixa etária de Sergipe (2023); o Perfil da Agricultura sergipana; Contas Municipais de Sergipe, informações sobre o novo Caged/Sergipe; e o painel de informações do Rais/Sergipe.

“Essa ação, conduzida pelo Observatório de Sergipe, é fundamental para garantir que a população tenha acesso a dados estratégicos e análises detalhadas sobre o estado. Oferecer informações atualizadas e acessíveis sobre temas tão relevantes promove a transparência e o planejamento socioeconômico, a partir de uma série de recortes que contribuem diretamente para a tomada de decisões e o desenvolvimento de Sergipe”, destacou o secretário da Seplan, Julio Filgueira.

Por se tratarem de dados estatísticos, os painéis são abrigados pela ferramenta Power BI, que facilita a transformação dos dados em informação mais simplificada e intuitiva. “Por meio dos nossos painéis interativos, que permitem que qualquer cidadão ou cidadã acesse os dados de maneira fácil, é possível conhecer nossos estudos e pesquisas por meio de diversos recortes, seja por municípios, territórios, classe econômica etc. Temos a tradição de analisar, por exemplo, mensalmente o mercado de trabalho e sobre essa temática, disponibilizamos os painéis do Caged e da Rais”, explicou o superintendente de Estudos Socioeconômicos do Observatório de Sergipe, Danilo Macedo.

Para acessar os painéis interativos, basta acessar: observatorio.se.gov.br.

Foto: Dayanne Carvalho