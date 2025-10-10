Palácio de Veraneio abriga quinta edição da Casacor Sergipe, em Aracaju

O governador Fábio Mitidieri participou, na noite da última quinta-feira, 9, do lançamento para convidados da Casacor 2025, no Palácio de Veraneio, em Aracaju. A quinta edição da maior mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo realizada em Sergipe, acontece em parceria com o Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), colocando o artesanato sergipano em protagonismo.

Com o tema ‘Semear Sonhos’, que traz a proposta de construção de um futuro sustentável e coletivo, a edição 2025 da Casacor reúne projetos para 31 ambientes, dos quais 28 terão peças artesanais sergipanas exclusivas, em diferentes tipologias, criadas por 26 artesãs e artesãos sergipanos. Os profissionais das manualidades trabalharam unidos ao elenco da Casacor para a produção dos ambientes, com o foco na valorização da história e cultura sergipanas.

Fábio exaltou a realização de mais uma edição da Casacor, desta vez no Palácio de Veraneio, local histórico do Governo do Estado. “É motivo de muito orgulho para nós, sergipanos, vermos um espaço histórico, como o Palácio de Veraneio, abrigando a quinta edição da Casacor em Sergipe, em parceria com o Governo do Estado. Temos o compromisso em desenvolver o artesanato sergipano e deixar evidente, tanto para os artesãos quanto para a população, o quanto ele é capaz de impulsionar a cultura, além de girar a engrenagem da economia. É uma mostra importantíssima, prestigiada, e que ajuda a revitalizar uma parte importante de nossa história com beleza e um olhar para o futuro”, afirmou.

A diretora executiva da Casacor em Sergipe, Mercês Souza, também ressaltou a importância da mostra. “Estamos honrados em proporcionar esse reencontro da população com o Palácio de Veraneio. A valorização da nossa história, nossa cultura e nossa gente é um dos pilares da Casacor. O Palácio de Veraneio inspira também a reconexão entre cidade e natureza, que é fundamental”, destacou.

A 5ª edição da Casacor Sergipe estará aberta ao público a partir desta sexta-feira, 10, e segue até o dia 30 de novembro, no Palácio de Veraneio. A entrada na Casa do Artesanato Sergipano na Casacor é gratuita, sem necessidade de ingresso, assim como o acesso às operações de bares e restaurantes do espaço, e ao estacionamento.

Casa do Artesanato Sergipano

Para a quinta edição, a Casacor conta novamente com a presença da Casa do Artesanato Sergipano, projeto em contêiner lançado em 2024, que serve como um mostruário privilegiado para a criação artesanal local, unindo tradição e inovação.

O projeto prevê a implantação de unidades em contêineres nas oito regiões de Sergipe, além de uma loja máster em Aracaju. O modelo de contêiner, que será exibido na Casacor, representa o conceito das futuras unidades regionais: espaços modernos, sustentáveis e acessíveis, destinados à exposição e comercialização de produtos feitos à mão, além de promover capacitações e ações de integração com o turismo e o design local.

A Casa do Artesanato Sergipano é uma iniciativa da Seteem, que tem como propósito fortalecer o setor do artesanato, promovendo geração de renda, visibilidade e profissionalização para os artesãos e artesãs do estado.

A parceria evidencia o compromisso da gestão estadual em impulsionar o desenvolvimento econômico a partir da valorização da cultura e do talento sergipanos, como destacou o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles. “Além de incentivar o artesanato local, estamos também utilizando a tradição como forma de impulsionar a economia. Nossa cultura é muito rica, e merece ser vista por todos os sergipanos, através de pessoas que dedicam sua vida à arte e buscam cada vez mais valorização. Estamos muito honrados com este momento, e esperamos que a parceria seja ainda mais duradoura”, pontuou o secretário da Seteem, Jorge Teles.

A proposta, desenvolvida em parceria com o Instituto Banese, Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres (SPM), vem despertando interesse nacional. Em 2024, o projeto foi apresentado ao Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP) e reconhecido como referência a ser adotada em outros estados.

Foto: César de Oliveira