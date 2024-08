Palestra envolve profissionais e acadêmicos em discussão sobre produtos turísticos em Aracaju

Em continuidade aos investimentos no turismo local, a Prefeitura de Aracaju, por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal do Turismo (Setur) e Ministério do Turismo (MTur), promoveu uma palestra sobre novos conhecimentos acerca do mercado turístico, nesta quinta-feira, 29, no Quality Hotel, com a palestra “Produtos Turísticos Competitivos”, ministrada pelo diretor de Marketing e Eventos do Ministério do Turismo, Fábio Pinheiro.

O secretário municipal do Turismo, Jorge Fraga, explicou que a palestra faz parte do planejamento estratégico da Prefeitura de Aracaju para promover e qualificar o trade turístico na capital sergipana. O gestor também destacou que o evento é de grande importância para conectar o trade turístico de Aracaju com o Ministério do Turismo.

“O Ministério do Turismo tem muitos recursos para o segmento e é necessário que a sociedade e, principalmente, o empresariado e profissionais do turismo, como donos de bares e restaurantes, guias e hoteleiros, tomem conhecimento do que é ofertado pela pasta. É uma grande oportunidade de discutirmos sobre os nossos produtos turísticos e que, a partir disso, possamos ter um amadurecimento do mercado, atraindo mais investimentos para Aracaju”, disse Jorge Fraga.

O palestrante e representante do MTur, Fábio Pinheiro, destacou que o foco da palestra foi ouvir os profissionais para entender a necessidade do trade turístico e apresentar estratégias para o desenvolvimento de produtos que fortaleçam o turismo na capital. “Cada município tem suas singularidades e uma demanda específica, e precisamos focar nesses pontos para alavancar o setor. Por exemplo, Aracaju integra o segmento de sol e praia, mas hoje o Brasil tem uma costa litorânea de 8.500 km, ou seja, vários outros municípios também têm produtos similares aos daqui. Então, temos que olhar em quais itens a capital se destaca”, salientou.

Participante do evento e professor do curso de turismo do Instituto Federal de Sergipe (IFS), Lício Vieira ressaltou a importância do evento para levar mais qualificação aos profissionais do turismo. “É muito importante que a Prefeitura e a Secretaria do Turismo estejam realizando esse evento, pois ele possibilita a aglutinação de pessoas que pensam e constrói o turismo em Aracaju. E nos permite conhecer novos produtos turísticos, propor novas rotas, instrumentos de gestão e marketing”, avaliou.

Para a professora do curso de turismo da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Laura Alves, a realização de eventos como este, com a presença de representante do Ministério do Turismo, “é muito importante para ouvir o que está sendo feito e contribuir para as ações que estão sendo realizadas na capital”. Laura também aponta que o evento contribui para aprimorar os conteúdos ensinados nos cursos de turismos ofertados pelas instituições de ensino superior.

O estudante do curso de turismo da UFS, Diogo Santos Gomes, conta que o evento contribui para apresentar outras áreas do turismo aos alunos, além de possibilitar que eles tenham contato com profissionais do mercado. “Esse evento acaba agregando para nós como alunos, pois permite que tenhamos experiência com a gestão pública, mostrando que é possível ter uma carreira nessa área. Além disso, aqui conhecemos outros profissionais do trade turístico, o que contribui para construirmos a nossa rede de contatos”, apontou.

Foto assessoria

Por Lucas Silva