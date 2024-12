Papai Noel dos Correios – Adoção de cartinhas termina nesta quinta-feira

Faltando apenas dois dias para o término da campanha Papai Noel dos Correios, muitas crianças ainda não tiveram a sorte de ter seus pedidos de Natal atendidos pelos padrinhos e madrinhas da ação solidária. Das 11 mil cartas recebidas, mais de 4 mil não foram adotadas até o momento em Sergipe. O prazo termina nesta quinta-feira (12).

Tem pedidos de todos os tipos: caixa de lápis de cor, coelhinho de pelúcia, massinha de modelar, conjunto de panelinhas, kit de costura, pião, estojo, tênis, bola, boneca, caderno, mochila, dinossauro, livro, pulseira. Também tem criança pedindo abraço, chocolate, batom para a mãe, aula de judô e até apoio psicológico.

“Precisamos que mais padrinhos e madrinhas participem da nossa campanha para tirar esses sonhos do papel. Muitos pedidos são simples, fáceis de serem atendidos. São crianças em situação de vulnerabilidade social, que têm todo tipo de necessidade. E nós podemos espalhar alegria e esperança neste Natal”, ressalta o superintendente dos Correios em Sergipe, Washington Bonfim.

Em Aracaju, as cartinhas estão disponíveis nas Agências Central, Rua Acre (Siqueira Campos), Shopping Riomar (CEAC), DIA (Av. Adélia Franco). No interior do estado, funcionam como pontos de adoção as Agências de Itabaiana, Estância, Lagarto e Nossa Senhora da Glória.

Foto: Ponto de adoção na Agência Central dos Correios

Assessoria de Imprensa – Superintendência de Sergipe