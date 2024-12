Papai Noel dos Correios – Carreata de Luz acontece em Aracaju

Ação percorre todo o país em homenagem aos 35 anos da campanha

A Carreata de Luz, iniciativa dos Correios para celebrar os 35 anos da maior campanha de Natal do Brasil, chega a Aracaju na noite do próximo sábado (7). Com o apoio da SMTT, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal, veículos iluminados da estatal vão percorrer ruas e avenidas da capital sergipana, em agradecimento à população pela adoção de milhares de cartinhas escritas por crianças em situação de vulnerabilidade social, com seus pedidos de Natal.

A ação também busca aumentar a visibilidade da campanha e a participação da sociedade. Até o momento, em Sergipe, a coordenação estadual do Papai Noel dos Correios recebeu cerca de 9 mil cartas, das quais pouco mais de 4 mil foram adotadas. Em 2023, o número de adoções chegou a 7 mil e representou 100% dos pedidos recebidos no estado. Para este ano, a intenção é superar essa marca.

Com a presença ilustre do Papai Noel, a Carreata de Luz sairá às 18h da Praça Olimpio Campos (Praça da Catedral), no Centro de Aracaju, passando pelos bairros São José, Salgado Filho,13 de Julho, Jardins, Farolândia, até chegar à orla. Está programada uma parada nos Arcos da Atalaia. O percurso termina na orlinha da Coroa do Meio, em frente ao farol.

Adoção de cartas – Para tirar sonhos do papel, padrinhos e madrinhas devem comparecer a uma das agências que funcionam como pontos de adoção. Em Aracaju, são quatro: Agência Central, Riomar (CEAC), DIA (Av. Adélia Franco) e Rua Acre. Já no interior do estado, são cinco unidades: Agência Lagarto, Estância, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora do Socorro (Shopping Prêmio). Basta escolher uma ou mais cartinhas, comprar os presentes, embalar, colar uma etiqueta com o número da carta e levar até uma agência dos Correios.

Outra alternativa é realizar a adoção on-line, no Blog da Campanha (https://blognoel.correios.com.br/blognoel/index.php ). Nesse caso, a entrega de presentes deve ser feita presencialmente, em qualquer agência dos Correios em Sergipe. As adoções, sejam presenciais ou pelo blog, seguem até 12 de dezembro.

Assessoria de Imprensa – Superintendência de Sergipe