PARA MANTER OS SERVIÇOS E PAGAMENTOS, PREFEITO WELDO DETERMINA SUSPENSÃO DA II FESTA DO CANDEEIRO 2024

Por força de uma sucessão de eventos ocorridos dentro do âmbito da administração municipal, a Prefeitura de Canindé de São Francisco decidiu pelo cancelamento da II Festa do Candeeiro 2024. Um estudo minucioso foi executado surgindo o entendimento, cuja formulação consta no Decreto de número 186/2024 que foi publicado no dia 23 de julho de 2024.

As razões destacadas no Decreto para suspensão dizem respeito à suspensão do abastecimento de água no município nos dias 26 a 29 de julho, conforme comunicado por meio da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO); notificação de bloqueio das contas publicadas devido ao pagamento de precatório, oriundo de gestões anteriores, hoje sendo como prioridade o pagamento aos fornecedores e serviços básicos e para ausência de crédito dos recursos provenientes da emenda parlamentar destinada à execução do evento.

A execução de um evento festivo, dadas ao momento em que o município se encontra, diante do que foi relatado no Decreto, soaria como ato de irresponsabilidade da gestão, fato que foi tangido. Entre garantir a manutenção dos serviços e cumprimento de outras demandas financeiras, a escolha foi a mais correta, assim informou um porta-voz da gestão.

Por fim, ao reunir a equipe e analisar todos os fatos existentes, observando o princípio da razão e responsabilidade administrativa, o Prefeito Weldo Mariano decidiu por assinar a suspensão do evento.

O Prefeito Weldo pediu a compreensão de todos e disse que a gestão continua assegurando o cumprimento das orientações judiciais que ficou alinhado no seu retorno ao cargo, segundo informado ao site.

Por Adeval Marques