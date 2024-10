PARALISAÇÃO DE ADVERTÊNCIA EM DEFESA DOS DIREITOS DOS SERVIDORES DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO

Em assembleia realizada no dia 11, os servidores públicos de Canindé, sob a organização do SINDISERVE-CANINDÉ, decidiram por unanimidade realizar uma paralisação de advertência pelos dias 15 e 16 de outubro em virtude de atraso de salário, para aqueles servidores que não receberam os seus vencimentos.

O ato público contará com duas vigílias, que ocorrerão a partir das 09h em frente à Secretaria de Administração e Finanças. A mobilização visa pressionar a gestão municipal a regularizar os pagamentos em atraso e a respeitar os direitos trabalhistas dos servidores.

Além disso, o SINDISERVE acionou o Ministério Público do Estado de Sergipe para que estabeleça ordem no serviço público em relação ao pagamento de setembro e dos próximos meses. A medida foi tomada em resposta à crescente insatisfação dos servidores e à necessidade urgente de garantir que os direitos trabalhistas sejam cumpridos, evitando que a situação de atraso se torne uma prática recorrente. O sindicato espera que a intervenção do Ministério Público traga resultados imediatos e contribua para a regularização da situação.

Durante a assembleia, os presentes também foram informados sobre o andamento do projeto de construção de um espaço de eventos e lazer do SINDISERVE-CANINDÉ, que está em desenvolvimento. Essa iniciativa representa um avanço importante para o fortalecimento da união entre os trabalhadores e a promoção de momentos de confraternização e apoio mútuo.

O presidente do SINDISERVE-CANINDÉ, Adailton Souza, expressou seu agradecimento aos servidores que compareceram e reafirmou o compromisso da direção do sindicato em lutar pelos direitos da categoria. Ele destacou a importância do trabalho do departamento jurídico do sindicato, que tem sido fundamental na defesa dos interesses dos servidores, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e respeitadas pela administração municipal.

Com informações e foto do Sindiserve-Canindé