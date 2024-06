Parceria: CONIVALES e Hospital de Amor beneficiam municípios com exames gratuitos

O Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco (CONIVALES) promoveu uma visita ao Hospital de Amor, realizada nesta quinta-feira, 20, no município de Lagarto, com a presença dos prefeitos e prefeitas dos municípios consorciados e conveniados.

O objetivo foi apresentar aos gestores os resultados do Termo de Cooperação técnica entre o Consórcio e a instituição de Saúde que, através de emendas parlamentares destinadas pela então senadora Maria do Carmo, e pelos senadores Alessandro Vieira e Laércio Oliveira, foi possível estabelecer a parceria que beneficia os municípios com atendimentos de exames de raio x, ressonância e tomografia, sem custos para as administrações municipais.

O presidente do CONIVALES, Franklin Freire, destacou que a parceria já deu início a execução e, há um mês, os 41 municípios têm acesso a 3,6 mil exames de diagnóstico por imagens, mensalmente, que são divididos de acordo com o coeficiente do município.

Durante a visita, os gestores e a ex-senadora Maria do Carmo, também presente na ocasião, juntamente com os representantes dos senadores Laércio Oliveira e Alessandro Vieira, a chefe de gabinete, Glória Sena, e o assessor Hebert Pereira, respectivamente, conheceram as instalações e as operações do hospital, apresentadas pelo diretor Juquinha.

Ainda durante a visita, Freire compartilhou a história sobre a fundação do consórcio, que de acordo com ele, era um desejo com o objetivo de proporcionar melhorias para a saúde dos municípios e, hoje, começou a apresentar grandes resultados.

“Em nome do CONIVALES, gostaria de externar nossa profunda gratidão aos parlamentares pela destinação das emendas que viabilizaram a gratuidade e celeridade dos exames oferecidos aos municípios consorciados. A saúde é uma prioridade e graças a esse apoio estamos avançando significativamente nesse sentido. A melhoria dos serviços de saúde impacta diretamente na qualidade de vida de nossa população, e essa parceria é fundamental para alcançarmos esse objetivo”, declarou o presidente.

A paciente do município de São Domingos, Maria Isabel, relatou que estava à espera de um exame de ressonância, na fila do Sistema Único de Saúde (SUS), quando o município, através do CONIVALES, agendou o exame para esta quinta-feira, 20. “É uma coisa muito boa pra gente, e agora a gente pode conseguir um exame, uma ressonância mais fácil do que antes”, celebrou a paciente.

O prefeito de São Domingos, Binho, reconheceu a importância do Consórcio. “Recebemos um grande presente para a nossa região e todo o estado de Sergipe, que é esse hospital, e aqui estamos celebrando, junto com o presidente, essa grande parceria que fizemos: município, CONIVALES e hospital, para atendermos a nossa população. Só hoje, temos aqui, 64 pacientes (São Domingos) sendo atendidos com custo zero”, frisou o prefeito.

Fonte e foto assessoria