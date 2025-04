Parceria entre ABIH e Governo promove Sergipe na WTM Latin America

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE), em parceria com o Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), marcou presença na WTM Latin America 2025 — a maior feira de negócios de turismo da América Latina — realizada entre os dias 14 e 16 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Sergipe se destacou entre os expositores com um estande moderno e visualmente atrativo, que evidenciou a sergipanidade, uma das principais características do estado em eventos turísticos. O espaço apresentou as belezas naturais, manifestações culturais, riqueza gastronômica e, com destaque especial, os festejos juninos, que terá mais um ano a programação estendida por 60 dias.

Durante os três dias de evento, a comitiva sergipana participou de uma série de ações promocionais, incluindo apresentações musicais, capacitação para agentes de viagens e rodadas de negócios com operadoras de turismo. Entre os eventos marcantes, foi destaque um almoço para 200 agentes de viagens e um show exclusivo com o músico sergipano Mestrinho, para um público de 300 agentes de viagens. Ambos eventos foram realizados em parceria com operadoras de viagens, proporcionando uma oportunidade para apresentar o destino de forma envolvente e atrativa.

O presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco, destacou a importância da presença de Sergipe no evento e reforçou o papel estratégico da parceria com o Governo do Estado. “A WTM é uma vitrine essencial para mostrarmos o que o nosso estado tem a oferecer e, mais uma vez, Sergipe se destacou com um estande muito bem estruturado e repleto de conteúdo. Estamos vivenciando um novo momento no turismo, impulsionado pelos investimentos que o governador Fábio Mitidieri tem realizado no setor. O resultado disso é um aumento no fluxo de turistas, movimentando toda a nossa economia. É fundamental também reconhecer o trabalho de todo time da Setur, que tem caminhado lado a lado com a iniciativa privada para fortalecer o setor”, avaliou o presidente.

O secretário da Setur, Marcos Franco, também ressaltou a importância dessa parceria. “Agora, com mais uma parceria para a divulgação e promoção do destino Sergipe na WTM, fica evidente que a união de esforços entre a Setur e ABIH/SE em prol do setor está sendo ainda mais consolidada. Mais do que isso: tem sido fundamental para a negociação e a assinatura de contratos com operadoras de turismo e companhias aéreas. Prova disso foi o contrato assinado na última terça-feira, dia 15, entre o Governo do Estado, a ABIH/SE e a Cativa Operadora, para participação na convenção Cativa 360º”, declarou o secretário.

Por Innuve Comunicação

Foto: Setur