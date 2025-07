PARCERIA ENTRE CONIVALES E HOSPITAL DE AMOR JÁ VIABILIZOU MAIS DE 8 MIL EXAMES GRATUITOS AOS MUNICÍPIOS

Há um pouco mais de um ano, o Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco (CONIVALES) iniciou a operacionalização de uma parceria com o Hospital de Amor de Lagarto/SE, firmada por meio de um Termo de Cooperação Técnica. O objetivo da ação é ampliar o acesso da população dos municípios consorciados e conveniados à realização de exames de imagem de forma gratuita.

A iniciativa da parceria tem sido viabilizada com recursos oriundos de emendas parlamentares destinadas pela então senadora Maria do Carmo Alves (in memoriam), pelo senador Alessandro Vieira, e pelo então deputado federal Laércio Oliveira, atual senador. Desde que a parceria começou a funcionar, já foram realizados mais de 8 mil exames, beneficiando diretamente milhares de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que enfrentavam dificuldades para obter diagnósticos com maior agilidade.

Entre maio e dezembro de 2024, foram realizados mais de 4 mil exames, entre raios-x, ultrassonografias, tomografias e ressonâncias magnéticas. Já no primeiro semestre de 2025, de janeiro a junho, outros 4 mil exames foram viabilizados, também entre raios-x, ultrassonografias, tomografias e ressonâncias magnéticas.

De acordo com o superintendente do CONIVALES, Franklin Freire, a parceria tem oferecido uma resposta concreta às demandas dos municípios e à população que mais precisa. “Os números mostram o impacto desse trabalho. O acesso a exames de imagem, especialmente os mais complexos como tomografias e ressonâncias, era uma dificuldade real para muitos municípios”, afirmou o superintendente.

O presidente do consórcio e prefeito de Ilha das Flores, Robson Martins, reforça a importância da atuação consorciada para garantir resultados na saúde. “Quando os municípios se unem, quem ganha é a população. Essa parceria com o Hospital de Amor é uma demonstração clara de que o modelo de consórcio é eficaz e pode transformar a realidade da saúde pública. Estamos falando de milhares de pessoas que tiveram acesso a exames fundamentais”, declarou o presidente.

Atualmente, o CONIVALES é composto por 44 municípios e atua de forma integrada em diversas frentes, principalmente na área da saúde. Além da parceria com o Hospital de Amor de Lagarto, o consórcio conta com uma ampla rede credenciada, formada por dezenas de instituições de saúde, entre hospitais, clínicas e laboratórios, distribuídas em 16 municípios sergipanos, com concentração em Aracaju. Essa rede viabiliza o encaminhamento de pacientes para exames, consultas e procedimentos, ampliando o acesso à saúde especializada.

O consórcio também realiza compras compartilhadas de medicamentos, insumos hospitalares e materiais odontológicos, promovendo economia, transparência e eficiência na gestão pública. Além da área da saúde, atua ainda no apoio à aquisição de gêneros da alimentação escolar, fortalecendo a logística e o atendimento das redes municipais de ensino.

A expectativa do CONIVALES é seguir ampliando o alcance do serviço ao longo dos próximos meses, garantindo que mais municípios e cidadãos possam ser beneficiados por ações que fortalecem o SUS e demonstram o poder da cooperação entre entes públicos.

