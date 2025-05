PARCERIA ENTRE DER E BPRV REDUZ ACIDENTES ENVOLVENDO ANIMAIS E GARANTE SEGURANÇA NAS RODOVIAS ESTADUAIS

Uma importante parceria entre o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe DER/SE) e o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual(BPRv) tem se mostrado fundamental na prevenção de acidentes e na preservação de vidas nas rodovias sergipanas. Através de um trabalho preventivo, as equipes realizam o recolhimento de animais em situação de soltura ou abandono, minimizando riscos e promovendo a segurança viária.

De janeiro deste ano até a última segunda-feira, 26 de maio, foram registradas cerca de 142 ocorrências de apreensão de animais nas rodovias do estado, demonstrando a frequência e a necessidade da ação conjunta e, de acordo com o diretor de trânsito do DER/SE, Geraldo Motta, o trabalho de monitoramento e apreensão de animais é contínuo. “Todos os dias são feitos o monitoramento e a fiscalização. Enviamos equipes para as localidades com maior frequência de presença de animais, onde há criação em fazendas. Além disso, estamos sempre atentos às denúncias da população”, destaca.

Deixar animais em vias públicas, tem implicações legais. “Ao abandonar animais na pista ou próximos a ela, o indivíduo pode ser responsabilizado com base no artigo 132 do Código Penal, que prevê pena de detenção de três meses a um ano para aquele que expuser ‘a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente’, frisa o diretor.

Recomendações

A diretoria de trânsito do DER/SE também reforça recomendações cruciais para os motoristas que se depararem com animais na estrada: diminua a velocidade de forma segura, evitando reduções bruscas para não causar capotamento ou colisões com outros veículos; evite buzinas e faróis intensos, essas ações podem assustar o animal e provocar reações imprevisíveis; manobre segura para desvio, se necessário desviar, passe pela parte de trás do animal, evitando movimentos que possam colocá-lo ou ao veículo em perigo; sinalize o perigo, ligue o pisca-alerta para indicar aos motoristas no mesmo sentido e pisque os faróis para quem vem no sentido contrário; respeite os limites de velocidade, mantenha sempre uma direção defensiva ao longo da viagem.

O DER/SE e o BPRv recomendam, ainda, a ligar o pisca alerta para indicar aos condutores que vêm no mesmo sentido, e piscar os faróis do veículo para os motoristas que vierem no sentido contrário, como reforça o diretor. “Vale ressaltar a importância de respeitar os limites de velocidade das rodovias, tendo sempre uma direção defensiva ao longo da viagem. Após proceder corretamente, desviando do obstáculo com segurança, o motorista deve entrar em contato com o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, por meio do número 190, de qualquer região do estado, para que possa ser feita a retirada do animal da pista”, acrescenta Geraldo.

Os animais recolhidos nas rodovias estaduais são encaminhados para o Curral da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMAGRI) da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. Neste local, eles recebem alimentação apropriada e cuidados veterinários. Posteriormente, podem ser devolvidos aos seus proprietários, mediante cumprimento de critérios estabelecidos, permanecer no local ou ser encaminhados para adoção. Essa ação integrada demonstra o compromisso do Governo de Sergipe com a segurança viária e o bem-estar animal.

Foto: Ascom DER/SE