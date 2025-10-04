PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO E PREFEITURA DE POÇO VERDE REVITALIZOU 6 POÇOS E DESSALINIZADOR NO MUNICÍPIO

Em Poço Verde, no centro-sul sergipano, o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal fizeram uma parceria que beneficiou, em 2025, aproximadamente mil famílias da área rural. As equipes da Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse), vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), fizeram intervenções em sete sistemas de abastecimento de água, cinco deles com dessalinizadores. A empresa investiu quase R$ 60 mil nestes serviços.

Em Sergipe, a Seagri coordena e as suas empresas vinculadas executam o Programa Água Doce (PAD), do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIRD), hoje com 32 unidades na região semiárida do estado. Dos três novos sistemas do PAD, em Sergipe, construídos através da Coderse, em 2025, um é no povoado Saco do Camisa, em Poço Verde. Já no povoado Barragem, a Coderse implantou outro sistema com dessalinizador, em 2023. Com recursos federais e contrapartida do Estado, foram investidos R$ 596.090,19 nestes dois novos sistemas, que atendem mais 240 famílias com água potável.

Produtora rural no povoado Cacimba Nova, Maria Alves Santana planta milho, cria caprinos e ovinos com o marido, seu Antônio Oliveira, e utiliza a água dessalinizada do sistema do PAD na comunidade. Neste ano, o poço passou por limpeza com teste de vazão e recuperação com troca de bomba submersa feitas pelas equipes da Coderse em parceria com a prefeitura. Pegamos água lá dia de segunda, quarta e sexta. A qualidade é muito boa para consumo humano, usamos, também, para cozinhar. É muito importante para nossa vida. O trabalho é excelente”, conta Maria.

Em cinco povoados com as unidades de dessalinização e na comunidade Bom Jardim, onde também ocorreram as intervenções, são atendidas cerca de 540 famílias com acesso à água dos poços. Já o poço do Colégio Agrícola, no povoado Terra Vermelha, abastece os programas de distribuição de água por carros-pipa e é fonte de captação e distribuição de água para parte dos mais de 60 povoados de Poço Verde.

Desde 29 de maio, em cinco sistemas a Divisão de Instalação de Poços (Dipoços) da Coderse faz a manutenção preventiva, desmontagem e montagem do poço para que a equipe da Gerência de Perfuração (Geperf) da empresa possa fazer o bombeamento com limpeza e teste de vazão. Nos povoados Cachorro Morto, Ponta da Serra e Bom Jardim, os serviços foram concluídos em setembro, com a troca e recuperação das bombas submersas e quadros de comando elétrico dos poços. Novos equipamentos fornecidos pela Coderse e prefeitura municipal.

Segundo o diretor de Infraestrutura Hídrica da Coderse, Ernan Sena, são serviços que precisam ser feitos periodicamente. “O bombeamento retira as impurezas que surjam no tempo de uso do poço, induzem a produção de água desses poços mais antigos e medem a sua capacidade. Todo esse conjunto de ações, incluindo a manutenção preventiva da parte mecânica e elétrica, feita pela Dipoços, aumenta consideravelmente a vida útil do poço”, explicou.

Trabalhando no bombeamento dos cinco poços, o sondador da Coderse, Valcimar Tavares, reforçou a necessidade do serviço realizado, tanto em poços antigos como nos recém-perfurados. “Estamos vendo como está a vazão, se tem a mesma ou se baixou. Ajuda, também, o dessalinizador, para não causar problema nele, por isso é importante a limpeza”, analisou.

Operador e usuário da água dessalinizada do sistema de abastecimento do PAD no povoado Recanto há 20 anos, José Raimundo dos Santos explica que eram necessários os serviços realizados pelas equipes da Coderse.”Tem seis anos que foi feita essa manutenção daqui. É muito importante, boa demais. Ela torna tudo mais conveniente para trabalharmos. A água suja pode danificar a bomba e diminuir a vida útil da máquina. Aqui na redondeza todos consumimos essa água”, pontuou.

Parceria da Prefeitura

Coordenador de Recursos Hídricos da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Poço Verde, José Françoal Santana Sousa avaliou como muito produtiva a parceria com o Governo do Estado. “A gente está fazendo o acompanhamento e a logística, da limpeza e da manutenção dos poços artesianos. O que esperamos é que a comunidade fique satisfeita com o resultado”, considerou o coordenador. A Prefeitura também forneceu retroescavadeira para limpeza da área de alguns poços, para que o equipamento de bombeamento tivesse acesso.

Água Doce

Sobre o Programa Água Doce, José Françoal conta que a população não tem reclamado da atuação em Poço Verde. “É um programa interessante e, realmente, ajuda, mesmo, o pessoal, contribuindo com o abastecimento humano”, acrescentou.

A terceira equipe da Coderse envolvida nas ações do no Estado e Município, foi a do Núcleo de Coordenação do PAD em Sergipe. Para o coordenador estadual do programa, Vandesson Carvalho, as ações da Dipoços e Geperf, nos quatro sistemas com dessalinizador, fortalecem o abastecimento de água em Poço Verde. “Em setembro, nossa equipe recuperou a bomba de alta pressão, trocou filtros e fez a regulagem dos parâmetros de filtragem no dessalinizador do povoado Barragem. No povoado Recanto, houve o reparo nas máquinas dos manômetros e também a calibragem dos equipamentos”, contou.

Foto: Ascom Coderse