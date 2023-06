Parceria entre Governo e Banese fazem de Sergipe o País do Forró

Governador Fábio Mitidieri e demais autoridades organizadoras do evento avaliam como fundamental o apoio do banco para a realização dos festejos juninos 2023.

O Banese é o patrocinador máster dos festejos juninos 2023, promovidos pelo Governo de Sergipe. E, graças a essa parceria, foi possível promover uma vasta e diversificada programação cultural durante os 30 dias do mês de junho para tornar Sergipe o país do forró.

O secretário de Estado de Comunicação e um dos organizadores do projeto, Cleon Nascimento, ressalta que uma das missões do banco é o de fomento e incentivo à cultura, por isso, ser um dos maiores apoiadores dos festejos juninos é a prova de que o Banese valoriza as raízes e a tradição sergipana.

“É importante explicar que o banco não está apenas apoiando uma festa, ele está incentivando a cultura e fomentando a economia. Ele conseguiu enxergar todos os aspectos ligados ao período, não apenas o cultural, ao criar produtos direcionados para quem vai trabalhar no São João, ou para aquecer a economia, gerando emprego e renda”, salienta o secretário.

A primeira-dama e secretária de estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc), Érica Mitidieri, elogia a parceria entre o Banese e o governo de Sergipe para a promoção das tradições do povo sergipano, e por ajudar no desenvolvimento econômico, especialmente ao ofertar ajuda aos empreendedores.

“Essa parceria é muito importante para oferecer cada vez mais benefícios, e boas perspectivas para os nossos clientes e para a população em geral”, acrescenta a primeira-dama do estado.

Parceiro antigo da cultura

“O Banese sempre foi parceiro da cultura em Sergipe, e sem ele, sempre fica faltando alguma coisa. Estamos felizes e gratos por termos o banco dos sergipanos como patrocinador de um evento lindo como esse, porque é o sergipano investindo no que é de Sergipe”, declara presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), Antônia Amorosa.

O Projeto Sergipe é o País do Forró será realizado até o dia 1º de julho, e as atividades são: ‘Segundona do Turista’, toda segunda-feira, na rua de São João, no Bairro Industrial; ‘Arrasta-pé do 18’ nos dias 9 e 10 de junho; Concurso de quadrilhas do Gonzagão, de 11 a 14 de junho; Gonzagada, de 20 a 30 de junho, no Gonzagão; e o Arraiá do Povo, até 1º de julho, de terça a domingo, na Orla de Atalaia.

“Estou muito feliz e radiante por estar vendo a praça cheia, por saber que o sergipano abraçou a experiência cultural de termos o maior São João do Brasil, com festa em todos os cantos de Aracaju. Este ano Sergipe é realmente o país do forró, porque os municípios estão fazendo festa também. E gostaria de parabenizar o Banese por acreditar na nossa cultura, na nossa arte, no nosso povo. Sergipe é o país do forró, e é com o apoio do banco dos sergipanos”, enfatiza o governador do estado, Fábio Mitidieri.

Ascom Grupo Banese