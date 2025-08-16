PARCERIA ENTRE GOVERNO E BNB GARANTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERSONALIZADA A AGRICULTORES DE MILHO EM SE

Agricultores de milho de diversas regiões de Sergipe já colhem os frutos da parceria firmada entre o Governo de Sergipe, através da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), e o Banco do Nordeste (BNB). O Termo de Acordo de Cooperação Técnica garante assistência técnica mais próxima, frequente e personalizada aos produtores que contrataram custeio agrícola junto ao BNB.

Somente em 2025, 300 agricultores estão recebendo esse acompanhamento, que tem como objetivo melhorar a condução e o manejo da cultura do milho, aumentando a produtividade e reduzindo a necessidade de acionar o seguro agrícola Proagro. O atendimento da Emdagro abrange todo o ciclo produtivo — desde o preparo do solo e plantio até a colheita — com a emissão de três laudos técnicos em diferentes fases da lavoura.

Antes, esse tipo de serviço era prestado, majoritariamente, por empresas particulares, profissionais autônomos e institutos credenciados pelo banco. Agora, a credibilidade e a experiência da Emdagro passam a somar forças no processo, como destaca o gestor do Escritório Local da Emdagro em Porto da Folha, Sérgio Waltemberg. “O propósito dessa assistência é o atendimento sistemático e contínuo ao agricultor beneficiário do crédito rural, desde o preparo do solo, aplicação correta da adubação, plantio, escolha adequada da semente, controle de pragas e doenças, até a colheita, garantindo melhor conservação do solo e nutrição das plantas, o que se traduz em maior rendimento e produtividade”, complementa.

O acordo prevê, ainda, treinamento e capacitação da equipe técnica da Emdagro, com ênfase no uso adequado e conservação do solo e na adubação correta. O acompanhamento inclui visitas em etapas estratégicas do cultivo, como pós-emergência, floração, frutificação e pré-colheita, além de orientações sobre o seguro Proagro para evitar perdas de cobertura por falhas técnicas.

Para o coordenador de Desenvolvimento Rural da Emdagro, Ary Osvaldo Ribeiro Bomfim, a ação representa um avanço na segurança produtiva do milho no estado. “A assistência técnica personalizada evita que o produtor replique práticas empíricas e inadequadas utilizadas em propriedades vizinhas. Cada área precisa ser tratada de forma única. Essa orientação diminui os riscos de prejuízo e fortalece a agricultura regional, sobretudo em anos de seca, quando a condução correta da lavoura é decisiva”, ressaltou.

Com a parceria, todos ganham: o agricultor, que produz com mais eficiência e menos riscos; o banco, que reduz inadimplência e evita o acionamento desnecessário do seguro agrícola; e a Emdagro, que amplia sua presença no campo e reforça seu papel como agente de assistência e extensão rural para os produtores de milho em Sergipe.

Foto: Igor Matias