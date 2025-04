PARCERIA ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E UNIT CHEGA A MAIS TRÊS MUNICÍPIOS SERGIPANOS

A partir desta segunda-feira, 14, cidadãos dos municípios de Estância, Simão Dias e Itabaiana passam a contar com novos serviços ofertados nas unidades do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac). A novidade se dá a partir da ampliação da parceria da Secretaria de Estado da Administração (Sead) com o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Universidade Tiradentes (NAF/Unit).

Esta iniciativa visa facilitar ainda mais o acesso da população a serviços fiscais e contábeis essenciais, fortalecendo o compromisso do Governo de Sergipe com a cidadania e a descentralização dos atendimentos públicos.

Com isso, os moradores das três cidades poderão contar com uma variedade de serviços gratuitos, como inscrição, alteração e regularização de CPF; declaração e parcelamento do Imposto de Renda Pessoa Física; serviços para MEI (Microempreendedor Individual), como boletos, inscrição, alterações e declarações; emissão de certidões negativas; parcelamento de débitos da Receita Federal e PGFN, e orientações sobre situação fiscal e cadastral.

Segundo o diretor-geral do Ceac, Diego Prado, a ampliação da parceria representa mais um passo importante na busca por um atendimento público mais eficiente e acessível. “Acreditamos na força das parcerias para melhorar a vida dos cidadãos. Levar os serviços do NAF para mais municípios é um exemplo disso. Estamos aproximando a população de atendimentos fundamentais, com qualidade e responsabilidade social,” destacou.

A parceria entre Ceac e NAF/Unit já vinha sendo desenvolvida na capital e no programa ‘Sergipe é aqui’. Agora ela se expande para fortalecer o papel do atendimento humanizado e descentralizado, característica central das ações do Governo de Sergipe em todo o estado.

