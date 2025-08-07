Paróquia Nossa Senhora da Piedade lança o volume 5 do “No Colo da Piedade” dia 29

A Paróquia Nossa Senhora da Piedade, em clima de Novenário e festa em honra à sua padroeira, convida todos para o lançamento do quinto volume da coleção No Colo da Piedade. O evento será realizado no dia 29 de agosto, às 19h, logo após a Santa Missa, no Santuário de Nossa Senhora da Piedade.

Idealizado por Alexandre Fontes, Claudefranklin Monteiro e Taysa Mércia, o projeto prevê a publicação de dez volumes até 2029, ano em que a paróquia celebrará seus 350 anos de fundação. Desde seu início em 2021, a coleção vem crescendo e amadurecendo, resgatando a memória da comunidade católica de Lagarto por meio de fatos históricos marcantes e relatos de pessoas que deixaram legado pastoral.

No quinto volume, Alexandre Fontes abre com um texto sobre a devoção a Nossa Senhora de Oropa na comunidade rural do Barro Vermelho. Claudefranklin Monteiro assina três capítulos: dois autorais e um em parceria com Alexandre, onde prestam homenagem póstuma ao Monsenhor Carvalho, falecido em 26 de maio deste ano. Claudefranklin também aborda os 120 anos do Apostolado da Oração em Lagarto e o centenário de nascimento de Frei Aloísio Libório, falecido em 1979.

Mantendo o foco em textos de inspiração mariana, a professora Taysa Mércia dedica seu capítulo à análise imagética dos cartazes do Novenário e da Festa de Nossa Senhora da Piedade ao longo dos anos.

Em 2025, a professora e historiadora Patrícia Monteiro se juntará ao trio fundador. Em seu capítulo, ela discutirá a ação pastoral das famílias na paróquia e, na seção “Flores em Vida”, prestará homenagem à professora e catequista Darticléa.

O projeto No Colo da Piedade conta com total apoio do pároco Padre Rodrigo Sant’Anna e dos vigários, Padres Paulo Seza e Paulo Lima. A iniciativa editorial é financiada por empresas e pessoas que amam Lagarto e valorizam a cultura local, entre elas: Lojas Bricio, Santa Terra, AD Produtora, A Sully Tex, Minas Net, Quero Delivery, Hiper Rocha, Autoescola Lagartense, Clínica de Repouso São Marcello, Josué da Silva Mello e o Deputado Estadual Ibraim Monteiro.

Os autores dedicam seu tempo e talento gratuitamente, e os recursos obtidos com a venda dos exemplares serão destinados a obras da paróquia, especialmente para o Centro de Pastoral.

