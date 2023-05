Parque das Laranjeiras é modelo residencial de casas construído com medidas socioambientais

Empreendimento da JFilhos na Colônia 13 é o primeiro do Estado a receber o Selo Caixa Azul + Caixa

As unidades da segunda etapa do Residencial Parque das Laranjeiras, na Colônia 13, em Lagarto, foram praticamente comercializadas no dia do lançamento, ocorrido no sábado, 6. Prefeitos de outras cidades atenderam o convite feito pela Construtora JFilhos para conhecer de perto o empreendimento, que foi o primeiro a receber a certificação Caixa Azul + Caixa, e que faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida, com subsídio do governo federal.

Os moradores da primeira etapa, entregue em novembro do ano passado, divulgaram para os amigos que novas casa seriam construídas no residencial. O entusiasmo atraiu a atenção do designer Igor. “Amigos nossos falaram muito bem do empreendimento, da localização, da qualidade das casas e nós viemos conhecer de perto a casa modelo da segunda etapa. Gostamos muito do que vimos, o acabamento, a infraestrutura, e as condições foram favoráveis para que pudéssemos realizar o sonho de ter uma casa própria”.

O arquiteto que assina a planta das casas e do residencial, Rinaldo Argemiro, mostrava as casas e explicava o passo a passo de como ela foi projetada, pensando inclusive na ampliação e ventilação. “É uma planta que pode ser adotada em outros residenciais, em outros municípios, pois analisamos todos os itens necessários para dar conforto aos futuros moradores, entregando habitações de qualidade, que é a principal preocupação da JFilhos. Além disso, a construtora também vem pensando em projetos que respeitem o meio ambiente. O Parque das Laranjeiras recebeu o selo da Caixa e já é um empreendimento valorizado”.

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, que já teve mil casas entregues no município com a chancela da JFilhos, foi conhecer de perto o imóvel na Colônia 13. “Já sabemos da qualidade da JFilhos, com quem o município espera poder ter mais casas entregues pela construtora. A empresa está entrando numa faixa que os clientes podem adquirir um imóvel com subsídio do governo. O que vimos hoje, como a planta da casa foi pensada, só reforça a nossa visão sobre o excelente trabalho e preocupação da JFilhos, em acolher quem vai morar nas unidades que constrói”.

Quem também gostou muito do projeto do residencial foi o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana. O município não tem imóvel 100% financiado via Minha Casa, Minha Vida, nem do subsidiado, mas reforça a qualidade da JFilhos. “Já conhecemos alguns empreendimentos e acompanhamos a trajetória da JFilhos, uma empresa que foi conquistando o espaço dela no mercado. A planta da casa aqui é excelente, bem como o acabamento e tudo que nos foi passado pelo arquiteto. É uma casa que dá dignidade para os futuros moradores. Sentimos essa preocupação da empresa e isso é muito importante. Esperamos ter uma obra como esta da construtora em São Cristóvão”.

A superintendente Executiva de Habitação da Caixa, Maria Aparecida Zuber, e o gerente da agência do município, Cláudio Souza, marcaram presença no lançamento da 2ª etapa do Parque das Laranjeiras, representando o superintendente de Rede da CAIXA em Sergipe, Ismael Boaventura Neto.

A solenidade foi prestigiada pelo vice-prefeito de Lagarto, Fábio Frank, e o secretário do Meio Ambiente, Aloísio Andrade, que reforçaram a qualidade e a preocupação da empresa com cada detalhe do empreendimento. Também presente, o presidente da Câmara Municipal de Poço Verde, Rivan Francisco, declarou estar orgulho ver uma empresa nascida no município, expandir sua atuação no interior sergipano.

“Temos certeza que Evislan, além de se preocupar com a qualidade das habitações, para receber com conforto e dignidade seus moradores, gera emprego onde constrói um empreendimento e ainda emprega pessoas da sua cidade natal”, enfatizou.

Com 18 anos de fundada, a JFilhos, nascida no município sergipano de Poço Verde, hoje é a construtora referência em habitação econômica em Sergipe. Uma trajetória que enche de orgulho colaboradores e o diretor-presidente, Evislan Souza.

“Ao longo desses 18 anos, procuramos nos aprimorar na produção de habitação popular, com a preocupação de oferecer aos futuros moradores, uma casa de qualidade e com conforto, com acessibilidade. Já construímos diversas moradias no Estado, mas o nosso grande desafio foi entregar mil casas em Nossa Senhora do Socorro, unidades prontas para a pessoa entrar para morar”.

Reduzir o déficit habitacional tem sido a preocupação de municípios, a exemplo de Lagarto, que está fazendo um censo habitacional e já tem Emendas parlamentares destinadas a subsidiar parte do empreendimento, com base no levantamento que está sendo feito.

“Essa preocupação dos municípios em reduzir o déficit habitacional, com base na faixa de ganho da população é muito boa, e nós da JFilhos, temos uma equipe técnica competente para dar suporte aos municípios na preparação de projetos habitacionais, com o nosso principal compromisso, que é construir casas pensando no conforto dos futuros moradores, com preços acessíveis”, destaca Evislan Souza.

Ele estima que ainda este ano, novos projetos serão iniciados, devido a retomada do programa governo federal Minha Casa Minha Vida.

1 – O diretor-presidente da JFilhos, Evislan Souza, com os prefeitos de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, e de São Cristóvão, Marcos Santana

2 – O arquiteto responsável pelo projeto do empreendimento, Rinaldo Argemiro, fez questão de explicar toda a planta da casa ao prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana

3 – Corretores de plantão para atender os interessados em adquirir uma unidade do Residencial Parque das Laranjeiras

4 – Igor gostou muito das condições e resolveu investir no Residencial Parque das Laranjeiras

5 – Clientes puderam conhecer de perto a planta das unidades, visitando a casa modelo

6 – Evislan Souza recebeu o vice-prefeito de Lagarto, Fábio Frank, e o secretário do Meio Ambiente, Aloísio Andrade, e o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana

Fonte assessoria

Foto: Jadilson Simões