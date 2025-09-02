Parque “Esportes Turma da Mônica” chega a cidade de Aracaju

Atração abre a programação em homenagem à criançada no Shopping Jardins

O Shopping Jardins dá largada às celebrações do Dia das Crianças e recebe o Parque “Esportes Turma da Mônica”. A atração chega a Aracaju nesta quinta-feira, 4 de setembro, funcionando de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h, na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo.

Com uma cenografia encantadora e atividades lúdicas, o espaço promete envolver a garotada em um universo de brincadeiras e esportes inspirados nos personagens mais queridos do Brasil. Voltado para crianças de 2 a 13 anos, o parque reúne atrações como tobogã, piscina de bolinhas, gira-gira e pula-pula, garantindo momentos de alegria e movimento para a criançada.

Os ingressos terão valores a partir de R$ 60 com direito a 40 minutos de diversão. Crianças menores de 5 anos devem estar acompanhadas por um adulto responsável.

A programação em homenagem às crianças no Shopping Jardins seguirá até 19 de outubro, com brincadeiras, esportes e muita diversão.

Nos dias 13 e 14 de setembro, a garotada terá a oportunidade de participar do desafio “Em Busca do Sansão”. O acesso será gratuito, mediante reserva feita previamente no Shopping Jardins App.

Até o final de setembro, a Arena Jardins localizada próximo à loja Kalunga recebe alunos de diferentes escolas para a prática de atividades esportivas. Já no dia 12 de outubro, o Desafio Kids promete movimentar o mall com corrida infantil e muita animação. As inscrições estão abertas no site https://centraldacorrida.com.br/evento/desafiokids25.

A agenda repleta de desafios, atividades esportivas e experiências divertidas promete agitar o público infantil.

Esportes Turma da Mônica

O quê? Parque infantil inspirado em atividades esportivas com tobogã, piscina de bolinhas, gira-gira e pula-pula.

Quando? A partir de 4 de setembro de 2025. Segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 21h.

Onde? Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Ingressos a partir de R$60 para 40 minutos de diversão.

Foto: Arquivo Shopping Jardins – Lotti+Caldas Comunicação