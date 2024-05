Parque Fazendinha Tac Tacs chega ao Shopping Jardins, a partir desta sexta, em Aracaju

A partir desta sexta-feira, 24 de maio, o circuito de brincadeiras diverte a criançada em Aracaju

Os personagens Tati, Bio, Lila, Beebela, Zizo e Vevé convidam a garotada a soltar a imaginação e curtir uma aventura repleta de brincadeiras e atividades lúdicas no Parque Fazendinha Tac Tacs em Aracaju (SE). O circuito voltado a meninas e meninos de 2 a 10 anos acaba de chegar ao Shopping Jardins nesta sexta-feira, 24 de maio. A atração instalada na Praça de Eventos Ipê, em frente a Riachuelo, funciona, de segunda a sábado, das 9h às 22h e, aos domingos, das 13h às 21h.

O espaço lúdico proporciona diversão à criançada em oito estações de entretenimento – Curral dos Bichinhos, Galinheiro Pula-pula, Estábulo com gangorras de cavalinhos, Hortinha, Cozinha da Vovó, Lagoa do Sapo-não-lava-o-pé, Teatro de Fantoches e Árvore Protetora do Mundo da Imaginação com brinquedos para compartilhar.

Dentre as atrações, estão roupas de bichinhos para a criança vestir, brincar e tirar fotos supercriativas, cama elástica, peteca, boneca de pano e outros brinquedos, gangorras para os pequenos vaqueiros e amazonas testarem o equilíbrio, playground com piscina de bolinhas com escorregador.

O acesso ao circuito de brincadeiras tem o valor de R$ 25, com direito a 15 minutos de diversão, e R$ 1 para cada minuto adicional. A participação de crianças de 2 a 3 anos somente é permitida mediante o acompanhamento de um adulto (não-pagante). Autistas e pessoas com deficiência têm 50% de desconto no valor do ingresso.

O passaporte para brincar o dia inteiro (Tac Day) tem valores de R$69 (segunda a quinta-feira) e R$99 (sexta a domingo). O regulamento completo está disponível na entrada do parque.

Tac Tacs

A turminha criada em 2016 pela Blitz Intervenções protagoniza clipes animados e autorais que estimulam a criatividade e o aprendizado. Tati, Bio, Lila, Beebela, Zizo e Vevé também estrelam shows autorais e comandam atividades interativas disponíveis no site ostactacs.com.br.

Tati é uma menina que adora reinventar histórias e Bio, um menino que acredita ser super-herói. Beebela, uma ovelha muito sentimental e Lila, uma vaquinha que sonha em ser famosa. Já Zizo tem sempre uma saída inteligente para os problemas criados pela avestruz Vevé. Juntos, os amigos protagonizam clipes animados com músicas autorais que abordam temas lúdicos, educativos e comportamentais.

Com personalidades distintas, eles brincam, dançam e tratam de assuntos sérios como bullying, inclusão e respeito às diferenças, enfatizando que aprender é divertido e que estar entre amigos é sempre uma possibilidade de viajar na imaginação.

Fazendinha Tac Tacs

O quê? Circuito de brincadeiras e atividades lúdicas para crianças de 2 a 10 anos.

Quando? De 24 de maio a 30 de junho. De segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 21h.

Onde? Praça de Eventos Ipê, em frente à Riachuelo do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? R$25, com direito a 15 minutos de diversão. R$ 1 para cada minuto adicional. Autistas e pessoas com deficiência: 50% de desconto no valor do ingresso.

Foto: Divulgação

