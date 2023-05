Parte de casa desaba e duas pessoas ficam feridas na Taiçoca de Fora, em Nossa Senhora do Socorro

Duas pessoas ficaram feridas após parte de uma casa desabar neste domingo (28), no Povoado Taiçoca de Fora, no município de Nossa Senhora do Socorro.

No momento do desabamento, o casal estava na casa e a mulher teve escoriações leves e o homem quebrou a clavícula e uma costela.

Segundo informações passadas pela Defesa Civil de Socorro, as vitimas foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. A mulher recebeu alta enquanto o homem foi internado.

A Secretaria de Assistência Social do município está prestando todo apoio necessário ao casal.

A Defesa Civil vai fazer uma vistoria técnica nesta segunda-feira (29), para avaliar se houve comprometimento de toda a estrutura da residência.