Participação feminina no Agroamigo ultrapassa 50% em Sergipe

A presença de mulheres na área rural tem ganhado mais espaço em Sergipe. Protagonistas em diversas atividades produtivas, elas já são maioria no programa de microcrédito rural (Agroamigo). Em 2024, elas chegaram à marca de 50,3% dos mais de 23 mil pessoas beneficiadas. Ao todo, são mais de R$ 154 milhões em recursos aplicados a produtoras rurais do estado.

Em um olhar mais amplo, no período dos últimos três anos, as mulheres do agro contrataram mais de R$ 336 milhões, em 34 mil operações do microcrédito em Sergipe. É exatamente metade do total de operações (68 mil) e 48,6% do valor desembolsado.

A produtora Daiane Barbosa produz hortaliças como alface, coentro, pimentão e cebolinha, no povoado Sítio Óleo, em Poço Redondo, localizado no Sertão do estado. Ela iniciou a vida no campo na infância junto aos pais e, há seis anos, descobriu o Agroamigo.

“Eu me sinto muito bem trabalhando no meio rural, é um pouco pesado, mas não é nada que uma mulher não consiga fazer. Dou conta da casa e dou conta de plantar minhas hortaliças. O Agroamigo me auxiliou nesse processo, é um projeto ótimo, que só tem o que beneficiar. Com o microcrédito consegui comprar uma cisterna, uma caixa d’água e um sistema de irrigação. Também ampliei minha horta e consegui deixar tudo organizado, porque antes não tinha os recursos para isso”, conta.

No município de Neópolis, localizado no Baixo São Francisco, a produtora Ivalda Santos trabalha há 25 anos com a produção de maracujá, mamão, melancia e pimenta. Há 15 anos no Agroamigo, ela diz que o programa apóia o papel da mulher no agronegócio e lembra que as oportunidades do microcrédito a incentivaram a continuar.

“O Banco do Nordeste abriu uma grande porta com meu investimento. Com a linha de crédito, coloquei em prática um sonho, em uma área que os homens dominam, mas as mulheres lutam pelo seu direito de estar ali. Sempre enfatizo para as mulheres nesse meio que acreditem nos seus sonhos, porque todas podem ter a parceria do Agroamigo para realizar”, relata Ivalda.

Desde 1989, a produtora Raimunda de Oliveira cria gado leiteiro com a família no povoado Sítio, em Tobias Barreto, no Centro-Sul do estado. Cliente do Agroamigo desde a criação do programa há 19 anos, ela expandiu a propriedade e ampliou a produção de leite. “No programa, quem age e acredita, só tem a ganhar. Com o microcrédito, fiz um curral e comprei 10 tarefas de terra, e hoje agradeço porque todos esses investimentos valeram a pena”, afirma.

O gerente estadual do Agroamigo, Luiz Alberto Morato, explica o crescimento da participação feminina no campo e a ampliação da busca de financiamento por mulheres da área rural. A ampliação é progressiva. Em dezembro de 2022, as mulheres formavam 46,5% do público atendido pelo programa. No ano seguinte, a porcentagem aumentou para 47,3% e agora chegou a 50,6% do total de produtores atendidos em Sergipe. O valor financiado para mulheres também cresceu: de R$ 71,9 milhões para R$ 154,8 milhões.

“O incentivo ao atendimento do público feminino deve ser uma constante, pois há muito tempo as mulheres têm uma participação significativa no trabalho gerado nas propriedades rurais e precisavam dessa maior atenção quanto à oferta de financiamentos para as suas necessidades e de sua família. Cada vez mais, nossas equipes estarão à disposição para contribuir com o aumento do protagonismo feminino nas atividades rurais”, diz o gerente.

Fonte e foto ascom BNB