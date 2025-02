Participantes do Programa Primeiro Emprego iniciam fase prática em Lagarto

Participantes do Programa Primeiro Emprego (PPE) em Lagarto deram início nesta segunda, 17, à etapa da aprendizagem prática da qualificação profissional. O programa, que visa oferecer a primeira experiência de trabalho com carteira assinada, realizou a integração de 15 alunos que finalizaram as aulas teóricas no curso de Atendente de Delivery, desenvolvido em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Agora, esses jovens serão encaminhados para a experiência dentro das empresas parceiras do programa.

O PPE é uma iniciativa do Governo do Estado executada pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) voltada para a inclusão de jovens de 18 a 29 anos no mercado de trabalho com carteira assinada. “O PPE é o programa ideal para qualificar o jovem trabalhador e facilitar nesse processo de inserção no mercado de trabalho. Nós sabemos que toda empresa, ao contratar, exige experiência, e o programa entrega ao mercado mão de obra qualificada de acordo com a sua necessidade, com treinamento prático dentro das empresas parceiras acompanhado de perto por professores renomados”, explicou o secretário de Trabalho, Jorge Teles, presente no evento.

As empresas Cencosud, Brauna e Bombom receberam os alunos para que eles pudessem aplicar o conhecimento adquirido nas aulas teóricas e dar início à experiência profissional, ainda assistidos pelos professores do Senac.

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, destacou como iniciativas como essa são essenciais para qualificar o público jovem e facilitar sua entrada no mercado de trabalho. “Lagarto ganha com essa parceria entre Governo do Estado e Prefeitura Municipal. Esses jovens que hoje estão aqui, participando da integração no curso de Delivery, muitos já vão ter assegurado o seu primeiro emprego. Quando um jovem vai buscar emprego, a primeira coisa que se pergunta é: ‘você tem experiência?’, e o governo está dando essa oportunidade ao jovem sergipano. Temos oferta de trabalho, mas infelizmente às vezes o público não está qualificado para as vagas. Com essa parceria, a gente muda esse cenário, para gerar mais emprego e desenvolvimento para quem mais precisa”, pontuou o prefeito.

A analista de RH da empresa parceira Cencosud, Maria Bonfim, enfatizou a relevância do PPE para a formação de uma mão de obra qualificada e preparada para as demandas do mercado. “Esse programa é de fundamental importância para a empresa. Quando nós temos um banco de talentos como esse, que nos dá a oportunidade de chamar pessoas já treinadas, isso é perfeito para a efetivação. Nós integramos esse jovem com todo carinho. É uma mão de obra qualificada que traz vigor para as nossas lojas. Minha expectativa é que eles cheguem cheios de vontade e que a gente possa efetivá-los o quanto antes”, afirmou.

Uma das participantes do programa, Laise Evangelista, está ansiosa para iniciar a fase prática dentro da empresa. “A gente estudou muito e agora vai ter uma experiência nova, em uma rede de supermercado. Eu espero que a gente consiga aplicar o que a gente aprendeu e que seja um ganho para o futuro. A experiência no Primeiro Emprego vai aumentar o potencial do nosso currículo e eu tenho certeza que será uma experiência enriquecedora”, disse.

Com o apoio do Governo do Estado e da parceria com instituições privadas, o Programa Primeiro Emprego já se consolidou como uma importante ferramenta para a inserção de jovens no mercado de trabalho. Este momento em Lagarto reflete o esforço contínuo para aumentar a empregabilidade entre os jovens, proporcionando oportunidades de aprendizado e crescimento profissional em diversas áreas.